El avance de una denuncia de Pareja contra tuiteros de Caputo hizo estallar la interna libertaria

El avance de una causa judicial contra tuiteros libertarios que responderían a Santiago Caputo y se originó en una denuncia del diputado Sebastián Pareja , hizo estallar hoy la interna libertaria, con cruces de la diputada Lilia Lemoine, identificada con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei y Daniel Parisini, alias “El Gordo Dan”, cercano al asesor presidencial.

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Pareja, el presidente de La Libertad Avanza en la Provincia, un dirigente de extrema confianza de Karina Milei, presentó la denuncia en septiembre a raíz de que los tuiteros publicaron en las redes sociales su número de teléfono particular. Apuntó a las cuentas de las redes que expusieron esos datos aunque no pudo identificar las personas detrás de los perfiles digitales.

La fiscal porteña Celsa Ramírez, que recibió la causa luego de que la justicia federal se declarara incompetente, imputó y citó a declarar a once personas , luego de identificar a los usuarios correspondientes. Los hechos investigados podrían encuadrarse como amenazas, instigación a cometer delitos e incitación pública contra instituciones.

La novedad judicial de las citaciones reactivó la interna libertaria, que viene de lejos : los bandos se alinean con Karina y Caputo y quienes se cruzaron se alinean a uno y otro lado de esa gruta: la diputada con la hermana del Presidente y el médico y empresario mediático, uno de los referentes de la agrupación Las Fuerzas del Cielo.

La mecha se encendió a partir de un mensaje de Lemoine a un usuario que cuestionaba a Pareja. “Listo, dejá de seguir a Milei”, escribió la diputada nacional, en una respuesta que rápidamente escaló en visibilidad. Parisini citó ese mensaje con un breve “No”, lo que derivó en una serie de réplicas que expusieron diferencias políticas en LLA.

“Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé”, sostuvo Lemoine. Parisini respondió con un planteo sobre los límites de la autoridad dentro del espacio: “No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda La Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó. Vos no tenés la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei. No tenés jurisdicción acá para hacer eso. Esto no es el Congreso. No pasarás”.

Lemoine, por su parte, le enrostró que “comparta espacio” con el abogado e influencer Tomás Rebord. Es que el empresario Augusto Marini es dueño de los canales de streaming Carajo -donde se emite La Misa, el ciclo ultraoficialista que conduce Parisini- y Blender, que apunta al nicho kirchnerista o progresista del universo digital.

“Dan... vos tampoco. Y entendiste lo que quise decir... no creo que seas tan boludo como Mengolini? O si? Capaz que compartir espacio con Rebord te nubló las ideas”, remató.

Pero “Dan” no se quedó callado. “Lilia, para tratar de boludo a alguien mínimamente te pido no tener tan solo dos puntos más de IQ que Fijap (por el youtuber libertario Franco Iván Jeremías Antunes Puchol, cercano a Karina Milei]. Te mando un abrazo”, afirmó.

Guerra digital extendida

La discusión entre el “Gordo Dan” y Lemoine hizo despertar a las milicias digitales de Caputo. Los fieles seguidores del consultor preferían no agitar la interna y evitar las críticas a los Menem o Pareja, soldados de Karina Milei, para no afectar al proyecto del Presidente.

No obstante, Agustín Romo, que acaba de dejar la prsdiencia del bloquede diputados bonaerenses de L y es mano derecha de Caputo, salió a respaldar la posición de Parisini. “Por favor, ninguno deje de seguir a Milei. Tenemos la chance histórica de cambiar este país. No la dejemos pasar”, expresó Romo.

A Romo y “Gordo Dan” se sumaron Lucas “Sagaz” Luna, exdirector titular de Intercargo y referente de LLA en Tres de Febrero, y Mariano Pérez, dueño del canal de streaming Break Point.

De inmediato, las cuentas partidarias vinculadas a Karina Milei, los Menem o Pareja se encendieron con mensajes de apoyo a Lemoine. La legisladora retuiteó uno de ellos: “Si no bancás a Karina, no bancás a Javier. La ecuación es muy sencilla”.

Fuente: Agencia DIB.