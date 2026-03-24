El acto por los 50 años del Golpe fue masivo, con un reclamo central sobre las víctimas y críticas a Milei

La manifestación central por el 50 aniversario del golpe de Estado de 1976, que se realizó esta tarde en Plaza de Mayo registró una participación masiv a, alentada por organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales y políticos, pero también por miles y miles de manifestantes particulares que se hicieron presentes más allá de cualquier pertenencia partidaria. En el documento final, consensuado por los organizadores, se reclamó “que digan dónde están” los desaparecidos, y hubo fuertes críticas al gobierno de Javier Milei.

La manifestación se dio en un clima previo de cierta tensión política, porque el gobierno de Javier Milei difundió un video en el que planteó su visión sobre el golpe y la dictadura, centrada en la concepción de “Memoria Completa” , que los organismos convocantes rechazan por considerarla una versión de la “teoría de los dos demonios”, que equipara el terrorismo de Estado con la violencia de los grupos guerrilleros. Pero la jornada transcurrió en paz, sin incidentes, con una participación frente a la Casa Rosada que se registra entre las más numerosas para manifestaciones de este tipo.

“ Qué digan dónde están ”, fue la consigna del acto , al que la mayoría de los asistentes llegaron en una marcha que estuvo encabezada, como cada año, por los organismos de derechos humanos : Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, HIJOS y el CELS, junto a familiares de desaparecidos. Acompañaron también referentes de centros de estudiantes secundarios y universitarios, con la tradicional bandera con los rostros de las víctimas del terrorismo de Estado.

En el documento final, l eído por Taty Almeyda, Estela de Carlotto Adolfo Perez Esquivel en el que reivindicaron el proceso de Memoria, Verdad y Justicia y la cifra de 30 mil desaparecidos -negada por el Gobierno-, rescataron la militancia de muchos de los desaparecido s y repudiaron el accionar de “bandas fascistas” como la Triple A en los años previos al golpe y pusieron en continuidad la política económica de la dictadura con la que aplica el gobierno de Javier Milei.

“Milei impulsa el mismo programa que impusieron las grandes empresas en la dictadura cívico-militar para maximizar sus ganancias y profundizar la dependencia. Gobiernos como los de Menem y Macri profundizaron ese modelo mediante el ajuste, las privatizaciones, la desindustrialización, el desmantelamiento de las políticas públicas y los derechos sociales”, dice el texto leído en el escenario, de espaldas a la Plaza de Mayo, que apareció colmada durante la jornada.

“Mientras los genocidas son reivindicados por el gobierno, la política represiva y la persecución judicial se vuelven el método para acallar las luchas del pueblo. Avanza la criminalización de la protesta. Delegados de las cooperativas y organizaciones sociales, integrantes de las comunidades, militantes políticos y manifestantes son perseguidos, procesados y encarcelados”, se señaló el otro tramo del documento, en referencia a los 200 procesados en el marco de marchas de protestas desde 2024.

Durante su intervención, Carlotto advirtió sobre el impacto de las políticas actuales en organismos clave y sostuvo que “el Estado debe garantizar la restitución de los nietos apropiados ”. En ese sentido, señaló recortes en áreas como el Banco Nacional de Datos Genéticos y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que -según afirmó- afectan la continuidad de las políticas públicas vinculadas a la búsqueda de identidad.

La mirada de Kicillof y el reclamo por CFK

Antes del acto, las manifestaciones por el Dia Nacional de la Memoria, por Verdad y Justicia habían arrancado con la marcha que desde hace años organiza La Campora, y que une la Ex ESMA con la Plaza. Pasaron por San José 1111, donde reclamaron por la prisión de Cristina Kirchmer y ella salió a agradecer y les entregó un pañuelo blanco de Madres y Abuelas.

Axel Kicillof llegó a la plaza luego de visitar la sede de Madres, donde estuvo reunido una media hora con alguna de ellas. En un discurso pronunciado en la puerta del local, vinculó la política económica del gobierno litar con la de Javier Milei y también pidió por Cristina. “Estamos aquí para dejar en claro que hoy luchar por los derechos humanos significa también luchar por todos los pibes que tienen hambre y por los trabajadores despedidos ”, dijo el gobernador.

Fuente: Agencia DIB.