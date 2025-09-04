D´Alessandro y Luayza cerraron la campaña de Nuevos Aires en Berazategui

Mauricio D´Alessandro, candidato de Nuevos Aires.

El candidato a diputado bonaerense Mauricio D´Alessandro y el legislador Fabián Luayza cerraron la campaña de Nuevos Aires en Berazategui, cuando restan dos días para las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

“Nuevos Aires es algo nuevo que no se mete en el barro de la pelea de los partidos tradicionales, de los que siempre fueron casta y de los que poco a poco, terminaron siéndolo. Somos la tercera fuerza en esta Tercera Sección”, aseguró D´Alessandro durante el acto que puso punto final a la movida proselitista en el camping del sindicato de Guincheros.

Por su parte, Luayza sostuvo que van a dar pelea en 2025 y a “ganar” la intendencia de Berazategui en 2027. “La gente quiere salir tranquila a la calle, poder trabajar y tener salud. Le importa tres pelotas si se llama Milei, Cristina Kirchner o como carajo se llame. Nosotros vamos a presentar una verdadera alternativa. Por eso les pido que nos acompañen el domingo”, pidió Luayza.

El acto contó con la presencia del titular del bloque Gustavo Cuervo, la diputada Viviana Romano, y los candidatos a legisladores Micaela Kulling, Alejandro Trotta y a concejales por Berazategui Florencia Corpacci y en Quilmes Juan Bernasconi. Se hicieron presentes también los candidatos a legisladores Guillermo Marchesi, Laura Leiva, Gabriel González, Nelson Rios, Analía Esperón, Gastón Quinteros Torres, Marcelo Peña.

