jueves 04 de septiembre de 2025
4 de septiembre de 2025 - 20:39

D´Alessandro y Luayza cerraron la campaña de Nuevos Aires en Berazategui

Con eje en la justicia y la seguridad, el candidato a diputado bonaerense y el legislador provincial le pusieron punto final a la movida proselitista.

Por Agencia DIB
Mauricio D´Alessandro, candidato de Nuevos Aires.&nbsp;

Mauricio D´Alessandro, candidato de Nuevos Aires. 

El candidato a diputado bonaerense Mauricio D´Alessandro y el legislador Fabián Luayza cerraron la campaña de Nuevos Aires en Berazategui, cuando restan dos días para las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

Más noticias
Mauricio D´Alessandro, candidato de Nuevos Aires. 

D´Alessandro: "Estamos discutiendo los problemas de la gente y la inseguridad es uno de ellos"
Kicillof, junto a Alak e Iáñez charla con vecinos platenses. 

Axel Kicillof cerró la campaña en tres secciones clave: "Tenemos que hacer un último esfuerzo para convencer"

“Nuevos Aires es algo nuevo que no se mete en el barro de la pelea de los partidos tradicionales, de los que siempre fueron casta y de los que poco a poco, terminaron siéndolo. Somos la tercera fuerza en esta Tercera Sección”, aseguró D´Alessandro durante el acto que puso punto final a la movida proselitista en el camping del sindicato de Guincheros.

Nuevos Aires es algo nuevo que no se mete en el barro de la pelea de los partidos tradicionales Nuevos Aires es algo nuevo que no se mete en el barro de la pelea de los partidos tradicionales

Por su parte, Luayza sostuvo que van a dar pelea en 2025 y a “ganar” la intendencia de Berazategui en 2027. “La gente quiere salir tranquila a la calle, poder trabajar y tener salud. Le importa tres pelotas si se llama Milei, Cristina Kirchner o como carajo se llame. Nosotros vamos a presentar una verdadera alternativa. Por eso les pido que nos acompañen el domingo”, pidió Luayza.

El acto contó con la presencia del titular del bloque Gustavo Cuervo, la diputada Viviana Romano, y los candidatos a legisladores Micaela Kulling, Alejandro Trotta y a concejales por Berazategui Florencia Corpacci y en Quilmes Juan Bernasconi.

Se hicieron presentes también los candidatos a legisladores Guillermo Marchesi, Laura Leiva, Gabriel González, Nelson Rios, Analía Esperón, Gastón Quinteros Torres, Marcelo Peña.

Temas
Ver más

D´Alessandro: "Estamos discutiendo los problemas de la gente y la inseguridad es uno de ellos"

Axel Kicillof cerró la campaña en tres secciones clave: "Tenemos que hacer un último esfuerzo para convencer"

DNU: media sanción en el Senado para modificar el régimen legal

Cristina Fernández: "En Moreno vimos no solo la cobardía de un presidente, sino también su cara de piedra"

Bahía Blanca: una lista tuvo que bajarse de las elecciones por llevar una foto equivocada en las boletas

Passaglia cerró su campaña en Pergamino: "Llegamos para renovar la política en la Provincia"

Barras en el acto de Milei: quiénes son los encapuchados a los que la Federal dejó entrar en Moreno

Bondarenko y Ortiz Valenzuela, una sociedad bajo sospecha

Golpe político a Milei: el Senado rechazó el veto a la emergencia en Discapacidad

Ley de discapacidad: en el Senado "No pedimos privilegios, pedimos derechos"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El veto de Javier Milei a la emergencia en discapacidad se cayó en el Senado.

Golpe político a Milei: el Senado rechazó el veto a la emergencia en Discapacidad

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El Musulmán en la fue alojado en la Unidad Penitenciaria Nº.44 de Batán. 

Mar del Plata: detuvieron a un influencer apodado "El Musulmán" con un kilo de coaína

Por  Agencia DIB