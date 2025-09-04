Coimas: confirman que los mensajes borrados del celular de Diego Spagnuolo no pueden ser recuperados

Los peritos que trabajan en la extracción de datos de los celulares secuestrados en el marco de la causa por supuesto pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS ) confirmaron que los mensajes borrados del teléfono del extitular del organismo, Diego Spagnuolo , no podrán recuperarse.

El problema está en uno de los dos teléfonos entregados por Spagnuolo, del cual se hizo la extracción de datos y se detectaron mensajes borrados. Algunos de ellos fueron intercambiados con el presidente Javier Milei -de quien el exfuncionario fue abogado- y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

Estos mensajes no podrán ser recuperados por la manera en que se borraron, precisaron peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) en la causa a cargo del fiscal federal Franco Picardi y del juez Sebastián Casanello .

En un operativo hecho en su casa de Pilar, se secuestró otro celular que no tiene información de interés porque estaba sin uso.

Nuevos peritajes

En estos días se prevé que comience el estudio de otros celulares incautados: los de los accionistas de la droguería Suizo Argentina Eduardo y Jonathan Kovalivker, y el del exfuncionario de ANDIS Daniel Garbellini.

Los investigadores no tienen grandes expectativas sobre esos celulares. Los Kovalivker no fueron encontrados en los allanamientos y se presentaron en tribunales varios días después. Entregaron sus celulares apagados y sin dar la clave.

Garbellini sí proporcionó la clave para acceder a su móvil, pero el dispositivo le fue secuestrado cuando el caso ya era público y tuvo tiempo de eliminar contenido que pueda ser relevante.

Mientras tanto, el móvil de Emannuel Kovalivker, otro de los socios de la droguería, todavía no pudo peritarse porque es un teléfono de última generación y el investigado no proporcionó la clave de acceso.

Casanello, por otra parte, tiene que resolver pedidos de nulidad de la causa presentados por la defensa de los Kovalivker, a cargo del abogado Martín Magram. (DIB) MM