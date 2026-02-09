lunes 09 de febrero de 2026
9 de febrero de 2026 - 11:15

Causa ANDIS: procesaron a Diego Spagnuolo y otros ex funcionarios por asociación ilícita

La medida alcanza a Daniel Garbellini, Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, y otras 14 personas, según dispuso el juez federal Sebastián Casanello.

El extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.&nbsp;

La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la causa por presuntos cobros de sobornos, fraude al Estado y incompatibilidades en función del cargo público que ostentaba ex director de la ANDIS, según indicó la agencia Noticias Argentinas.

El fallo de Casanello alcanza también a quien fuera el segundo de Spagnuolo en la ANDIS, Daniel Garbellini, al empresario Miguel Ángel Calvete, a su hija, Ornella Calvete, y a 14 otros acusados con estrechos vínculos con droguerías.

Spagnuolo fue procesado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional, y asociación ilícita. Además se le dispuso un embargo por más de $200 millones.

El magistrado explicó que la investigación ”permitió reconstruir un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos".

Casanello advirtió: “La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.

La causa por corrupción en la ANDIS

La causa comenzó luego de la publicación en redes sociales y medios de comunicación de una serie de audios telefónicos donde una voz atribuida a Spagnuolo denunciaba un sistema de retenciones del 8% en las compras de medicamentos, orquestado por Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la droguería Suizo Argentina.

En esas grabaciones, el exfuncionario refería: “A mí me están desfalcando la agencia” y mencionaba tener “todos los WhatsApps de Karina como respaldo. “A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria”, expresaba Spagnuolo en las comunicaciones.

En los audios difundidos por el programa Data Clave, en el streaming Carnaval, el funcionario dijo que el presidente Javier Milei estaba al tanto de lo sucedido: “Yo fui y le dije: ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.

En los audios Spagnuolo describía "una gama enorme de negocios”, vinculados a los remedios que tenían descuentos de las droguerías. En paralelo, miles de personas reclamaban la votación de la Ley de Emergencia en discapacidad por los recortes y bajos sueldos que estaba sufriendo el sector.

