martes 12 de mayo de 2026
12 de mayo de 2026 - 16:02

Bullrich sobre Milei en la reunión por Adorni: "El Presidente tiene una emocionalidad importante"

La senadora se refirió al primer encuentro luego de que le exigiera explicaciones al funcionario, en la que se habría vivido escenas de tensión.

Por Agencia DIB
Milei, Adorni y Patricia Bullrich.&nbsp;

Milei, Adorni y Patricia Bullrich. 

La senadora Patricia Bullrich rompió hoy el silencio público sobre el modo en que el presidente Javir Milei defendió a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la primera reunión que mantuvieron junto al resto de los ministros luego de que ella le exigiese al funcionario una aclaración inmediata sobre su situación patrimonial.

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El Presidente tiene una emocionalidad importante y no definiría como un grito lo que hizo el otro día”, dijo Bullrich sobre los trascendidos respecto del modo en que Milei defendió a Adorni en la reunión del gabinete del viernes, en la que habría dicho “prefiero perder una elección a echar a un inocente”.

La senadora había participado de aquel encuentro horas después de emplazar a Adorni a aclarar el origen de sus fondos tras la declara del contratista Matías Tabar sobre los 245.000 que le habría parado para refaccionar la casa que compró en el country Indio Cuá. Pero esa intervención se interpretó como un desafío a Milei y a su hermana, Karina Milei.

Bullrich habló en un breve contacto con periodistas al ingresar a las jornadas Joagro y no profundizó más sobre el encuentro, aunque la referencia a la “emocionalidad” del Presidente parece sugerir que hubo tensión, luego de que varias crónicas periodísticas publicaran que Milei le prohibió tomar la palabra para defender su iniciativa.

Luego del respaldo que le dio Milei, Adorni habría rematado: “Ya escucharon al Presidente, fue muy claro. Al que le guste, bien, y al que no, ya sabe lo que puede hacer”, lo que no cayó del todo bien en algunos de sus compañeros del gabinete.

Fuente: Agencia DIB.

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