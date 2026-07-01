miércoles 01 de julio de 2026
1 de julio de 2026 - 20:05

Balbín puso en marcha la nueva conducción de la UCR con un llamado a ocuparse de "los problemas reales de la gente"

El nuevo jefe partidario apuntó a la falta de clases por un paro y las deficiencias de IOMA. "No hay tiempo que perder", dijo, en referencia al armado político para "construr una fuerza alternativa".

Balbín, junto a la nueva conducción de la UCR, en el plenario de hoy.&nbsp;

Balbín, junto a la nueva conducción de la UCR, en el plenario de hoy. 

DIB.

Emiliano Balbín comandó hoy el primer plenario de la nueva conducción de la UCR bonaerense con un llamado a acelerar los tiempos para construir “un espacio alternativo que se ocupe de los problemas reales de la gente”, y apuntó en ese marco a deficiencias en el funcionamiento del IOMA, la obra social de la Provincia.

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El plenario, que se desarrolló en la sede del Comité Provincia en La Plata, marcó “el inicio formal de la transición institucional” dentro del partido, con la participación de la nueva conducción partidaria que encabeza Balbín, que en lo institucional avanzó en la convocatoria para la realización de la Convención Provincial partidaria.

"Este plenario no es un simple acto administrativo, sino la reafirmación de nuestra identidad democrática; en tiempos donde la política tiende a la fragmentación, el radicalismo demuestra que la institucionalidad y el respeto por los procesos son las bases innegociables sobre las cuales debemos construir”, dijo Balbín.

No hay tiempo que perder”, arengó el nuevo jefe partidario, que hizo hincapié en la necesidad de consolidar “un espacio alternativo que se ocupe los problemas reales del presente que son mucho y variados”

“Escucho a muchos dirigentes decir que quieren que al Gobierno le vaya bien, nosotros queremos que a la gente le vaya bien y si no hacemos nada, a los gobiernos les va a ir bien y nosotros vamos estar cada vez peor”, dijo el dirigente radical.

Balbín puso como ejemplo que “ayer no hubo clases en la Provincia, tenemos enormes dificultades con las prestaciones del IOMA y los servicios que se brindan en los hospitales, sean provinciales o municipales, además de los aumentos que ya se anunciaron para estos meses”.

Por su parte Josefina Mendoza, vicepresidenta del partido, al finalizar el encuentro señaló que “la sociedad está demandando fuerzas políticas capaces de salir de las lógicas de la confrontación permanente y de construir acuerdos duraderos”.

Fuente: Agencia DIB.

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