La Toyota Hilux fue el vehículo 0 km más vendido de 2025 en Argentina

El mercado automotor argentino cerró 2025 con un patentamiento total de 612.178 vehículos , una cifra casi 50% superior a la de 2024 . De éstos, llamó la atención el cambio de liderazgo que se definió recién en las últimas semanas de diciembre: hasta ese momento el auto más vendido era el Toyota Yaris , producido en Brasil, pero al final le “pasó por encima” la Toyota Hilux , fabricada en la planta bonaerense de Zárate . La disputa por el primer puesto entre los autos 0 km más vendidos reflejó un escenario cambiante, con fuertes diferencias entre el primer y el segundo semestre y un desenlace abierto hasta los últimos días.

Como se dijo, hasta mediados de diciembre, el Toyota Yaris encabezaba el ranking anual. El modelo importado desde Brasil había logrado sostener un ritmo de ventas elevado durante buena parte del año y se perfilaba para romper una racha de siete años consecutivos en los que un vehículo de fabricación nacional lideró el mercado .

Sin embargo, las limitaciones de stock, acentuadas hacia el cierre del año, condicionaron su desempeño final y le impidieron sostener el liderazgo. Ese contexto abrió la puerta a un sprint decisivo de la Toyota Hilux, que entre noviembre y diciembre aceleró de manera contundente y terminó desplazando al Yaris en apenas cuatro días , entre el 16 y el 19 de diciembre.

Con ese envión final, la pick-up producida en Zárate volvió a consagrarse como el vehículo más vendido del año en la Argentina , confirmando un liderazgo histórico que ya lleva dos décadas dentro del segmento y cinco primeros puestos absolutos en el ranking general.

Los otros “vehículos del año”

Detrás de la Hilux y el Yaris, el Fiat Cronos volvió a mostrar capacidad de recuperación. El restyling presentado a mitad de año, sumado a una política agresiva de precios y financiación, le permitió reposicionarse y cerrar el año en el podio. El Peugeot 208, también fabricado en el país, completó un cuarteto de líderes en el que los modelos nacionales volvieron a tener un rol central.

Las pick-ups ratificaron su fortaleza estructural dentro del mercado argentino. Además de la Hilux, la Ford Ranger logró consolidarse como la segunda camioneta más vendida del año, superando a la Volkswagen Amarok, en un contexto de renovación industrial y transición de producto. Este segmento volvió a funcionar como refugio de demanda en un año de incertidumbre, apoyado en su versatilidad y en una percepción de valor más estable frente a los cambios de contexto.

En el universo de los autos particulares, el Volkswagen Polo mostró un desempeño sólido pese a una llegada tardía de unidades importadas, mientras que el avance de los SUV volvió a marcar tendencia. El Toyota Corolla Cross se consolidó como el SUV más vendido del año, aun cuando problemas climáticos en Brasil impactaron en su producción durante el segundo semestre. Detrás quedaron el Chevrolet Tracker y el Volkswagen Taos, que logró sostener su nivel de ventas incluso en el tramo final de su producción local.

Cifras en mano

Desde la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informaron por su parte que el número de vehículos patentados durante diciembre de 2025 ascendió a 23.997 unidades, lo que representa una suba del 10,3% interanual, ya que en diciembre de 2024 se habían registrado 21.761 unidades.

De esta forma, el año finalizó con un total de 612.178 unidades, un 47,8% más que el año 2024, en el que se habían registrado 414.211 vehículos.

“Un año de gran intensidad”

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, comentó que se cerró “un año de una gran intensidad en el que hemos tenido todo tipo de situaciones. Un muy buen primer semestre, con un piso de 50.000 unidades mensuales, algo que, cuando a principio del año hacíamos las proyecciones, veíamos como difícil de alcanzar. La segunda mitad del año estuvo marcada por cuestiones electorales, movimientos económicos, cambiarios, algunas semanas de incertidumbre política local y luego también un fuerte apoyo internacional”.

Beato agregó que “vale destacar que en el medio de todos estos vaivenes hemos seguido vendiendo vehículos con un ritmo más que aceptable, retomando la senda de crecimiento en niveles que no sucedía desde 2018. La gran novedad fue la vuelta de la financiación, ya con múltiples opciones por parte de bancos y las propias terminales, y también una oferta de vehículos cada vez más completa, que ha generado mucha competencia entre las marcas de siempre y las que llegaron, lo que en esta última parte del año se ha traducido en importantes descuentos y promociones”.

“Es el momento ahora de aprovechar esta buena inercia para ir por más, trabajando junto a las fábricas, el gremio y el estado para ver de qué forma podemos potenciar un mercado que puede beneficiarse por una macroeconomía que muestra signos concretos de recuperación. Desde la cadena de valor ya estamos trabajando en eso", cerró el titular de ACARA.

Fuente: Agencia DIB