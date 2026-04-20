Alak lanza un ciclo de formación política con foco en la gestión local

El intendente de La Plata, Julio Alak, estará a cargo de la apertura del nuevo ciclo de charlas titulado “Gobierno y Territorios”, del Instituto de Capacitación Política (ICP).

El Instituto de Capacitación Política (ICP) pondrá en marcha este martes un nuevo ciclo de charlas titulado “Gobierno y Territorios”, una iniciativa orientada a promover el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las capacidades de gestión en la provincia de Buenos Aires.

La apertura estará a cargo del intendente de La Plata, Julio Alak, quien además se desempeñará como moderador de los próximos encuentros. La actividad comenzará a las 18 y se realizará en la sede del ICP, ubicada en calle 54 entre 10 y 11, con modalidad presencial y transmisión en vivo a través de YouTube.

En esta primera jornada, el expositor principal será Lucas Ghi, jefe comunal de Morón, quien transita su segundo mandato consecutivo tras haber sido reelecto en 2023. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, Ghi también cuenta con trayectoria como periodista y docente, y ya había ocupado el cargo entre 2009 y 2015.

Desde la organización destacaron que el ciclo busca generar un espacio de reflexión colectiva sobre los desafíos actuales de la gestión pública, con eje en el vínculo entre gobierno y territorio. En ese marco, se convocará a dirigentes y mandatarios con experiencia para compartir sus recorridos, aprendizajes y perspectivas.

La propuesta apunta a construir un ámbito de formación y debate que aporte herramientas concretas para la administración pública, en un contexto donde los gobiernos locales enfrentan demandas crecientes y escenarios complejos. La participación abierta, tanto presencial como virtual, busca ampliar el alcance de la iniciativa y fomentar la circulación de ideas entre distintos actores políticos y sociales.

Fuente: Agencia DIB