martes 14 de julio de 2026
14 de julio de 2026 - 13:39

Chivilcoy: intento de estafa con un falso "PreViaje para jubilados"

Delincuentes casi le roban a una vecina tres millones de pesos, después de hacerla caer en el engaño a través de una publicidad en Facebook.

Por Agencia DIB
pami-estafas

Una jubilada vecina de Chivilcoy estuvo a punto de caer en una nueva modalidad de estafa que ofrece una falsa promoción de PreViaje para afiliados al PAMI, cuyos responsables pretendían que la mujer tomara y les transfiriera un crédito de tres millones de pesos.

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El hecho ocurrió el viernes 10 de julio, cuando la mujer vio en sus redes sociales una publicidad engañosa en nombre del PAMI. "Yo estaba navegando en Facebook y aparece que daban el PreViaje de PAMI en vigencia. Entro para pedir información y también la notebook (que en el anuncio se ofrecía de manera gratuita)", relató Patricia de la Iglesia en Radio Chivilcoy, citada por La Razón.

Después de dejar sus datos, recibió un llamado de una persona que se identificó con nombre y apellido como asistente virtual de PAMI. El estafador le dio a De la Iglesia una supuesta matrícula profesional, un número de DNI y un código de token de seguridad para darle legitimidad a la maniobra.

Un crédito de tres millones

Así, convencieron a la mujer de gestionar un crédito de tres millones de pesos en el Banco Provincia. "Se me acreditaron los tres millones", contó Patricia. El monto apareció y desapareció varias veces de su cuenta, algo que empezó a llamarle la atención. Y había otro detalle: la aplicación Cuenta DNI no le permitía operar con normalidad, bloqueando el trámite.

Cuando advirtió las maniobras, cortó la comunicación. "Les dije que esto me sonaba a estafa", aseguró. A partir de ahí le advirtieron que debería pagar el crédito en 72 cuotas. El hombre, identificado como Ricardo Alfredo Moreno, pretendió derivar la llamada a un segundo estafador que se presentó como "el jefe del segundo piso", que la intimó a retirar dinero en un cajero automático.

Bloqueada

La mujer no transfirió el dinero y el crédito quedó acreditado en su cuenta, aunque con la tarjeta bloqueada, hasta que pudo regularizar la situación en el banco.

La mujer radicó la denuncia correspondiente y cuestionó a las plataformas que permiten la difusión de publicidades pagas sin verificar su veracidad.

“Si te piden datos personales, es una estafa”

Mientras tanto, el jefe regional de PAMI UGL XXXVIII, Federico Feminella, confirmó que el instituto "alerta a sus afiliados sobre la circulación de distintas modalidades de estafa" y remarcó que "nunca solicita claves bancarias, códigos de verificación, datos de tarjetas ni dinero para realizar trámites o acceder a prestaciones".

También aclaró que PAMI "no ofrece promociones de PreViaje, entrega de notebooks, celulares, electrodomésticos ni beneficios de ese tipo a través de llamados, mensajes o redes sociales", y recomendó no brindar datos personales ante comunicaciones sospechosas y verificar siempre la información a través de los canales oficiales.

"Si te piden datos personales, códigos de seguridad o dinero en nombre de PAMI, es una estafa", cerró el funcionario.

Fuente: Agencia DIB

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