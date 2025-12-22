Un apagón masivo dejó a los taxis autónomos parados en la calle

Los semáforos se apagaron y, casi al mismo tiempo, varios autos sin conductor quedaron inmóviles en medio de la calle. La escena se repitió en distintos puntos de San Francisco el 20 de diciembre, cuando un apagón masivo alteró la circulación y convirtió a los taxis autónomos de Waymo en obstáculos inesperados del tránsito urbano.

Videos difundidos en redes sociales mostraron vehículos detenidos en intersecciones congestionadas, con las balizas encendidas, sin avanzar ni retroceder. El episodio ocurrió en plena temporada de compras navideñas y en cruces clave de la ciudad, donde la ausencia de señalización obligó a peatones y conductores a improvisar.

La empresa eléctrica PG&E atribuyó el corte de energía a un incendio en una subestación. En su punto máximo, el apagón afectó a unos 130.000 clientes, cerró comercios y alteró el transporte público. Para la noche del viernes, la compañía comenzó a restablecer el servicio. Al día siguiente informó que 110.000 usuarios ya habían recuperado la electricidad, aunque otros 21.000 seguían sin suministro.

Entre los servicios impactados estuvo Waymo , el sistema de taxis autónomos de Alphabet , que funcionan con sistemas de inteligencia artificial y cuyos vehículos dependen del funcionamiento normal de la infraestructura urbana para operar.

Un viaje detenido

Michele Riva, ingeniero en inteligencia artificial, viajaba de regreso a su casa en un Waymo cuando se produjo el apagón. Según su relato, el auto continuó avanzando en zonas menos transitadas, aun con peatones cruzando la calle, pero se detuvo abruptamente a pocos metros de destino, frente a una intersección muy concurrida sin semáforos operativos.

“No me dio ningún aviso”, explicó. “Al principio había mucha gente cruzando porque no había semáforos. Creo que el Waymo simplemente no supo qué hacer”.

Riva permaneció algunos minutos dentro del vehículo e intentó comunicarse con el soporte técnico. Tras unos tres minutos de espera, abandonó el intento: la línea estaba saturada por llamados de otros pasajeros. Bajó del auto y caminó las pocas cuadras que le faltaban hasta su casa.

Un límite conocido para la industria

El episodio volvió a poner en discusión un desafío recurrente para los vehículos autónomos: cómo responder ante fallas de infraestructura básica, como semáforos fuera de servicio o entornos urbanos desordenados. En este caso, la interpretación surge del propio testimonio del pasajero, que describió una situación en la que el sistema priorizó detenerse ante la imposibilidad de interpretar el entorno con normalidad.

Servicio pausado y respuestas públicas

El 21 de diciembre, la aplicación de Waymo mostró un aviso a algunos usuarios indicando que el servicio quedaba pausado en el Área de la Bahía, con impacto en al menos siete ciudades.

“Nuestros equipos trabajan diligentemente y en estrecha coordinación con funcionarios de la ciudad, y esperamos reanudar el servicio pronto”, señaló un vocero de la empresa en un comunicado.

Ese mismo día, Elon Musk, CEO de Tesla, intervino en el debate desde su cuenta de X. Publicó que los robotaxis de sus compañías “no se vieron afectados por el apagón de San Francisco”, en una comparación directa con el desempeño de Waymo durante la emergencia.

Riva intentó pedir otro viaje antes de advertir la suspensión del servicio. Aun así, evitó cargar las tintas contra la empresa: “Fue una situación desagradable, pero creo que tuvo que ver con la seguridad. Es mejor prevenir que lamentar”.

Mientras la electricidad regresaba a la ciudad, algunos autos autónomos seguían detenidos, inmóviles, en cruces donde la tecnología más avanzada quedó supeditada a la ausencia de una señal básica.