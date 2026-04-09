Toyota lanza su SUV eléctrico más barato

El bZ3X de Toyota.

Toyota presentó el bZ3X, su SUV eléctrico más barato hasta la actualidad, con un precio inicial de US$15.000, y que apuesta a revolucionar el competitivo mercado de vehículos electrificados con una propuesta de precio bajo y alto nivel de tecnología.

Se trata del nuevo Toyota bZ3X, un modelo desarrollado para el mercado chino que llega con un valor inicial de ¥110.000, equivalente a unos US$15.000, convirtiéndose así en el SUV eléctrico más económico dentro del catálogo global de la automotriz japonesa.

La venta del modelo será llevado adelante por la compañía GAC-Toyota, la empresa que opera en conjunto en territorio chino desde el 2004 y en el que cada compañía cuenta con la mitad de la participación. Se ubicara en el segmento C, ya que sus medidas son de 4.600 mm de largo, 1.875 mm de ancho y 1.645 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.765 mm.

En lo que su motorización se refiere, llegará con una única alternativa de potencia de 204 CV, pero se podrá elegir entre tres opciones de alimentación: baterías de 50, 58 y 69 kWh, con supuestas autonomías de 430, 530 y 620 km (aunque el proceso de homologación chino se encuentra muy criticado y se estima que la autonomía real de estos modelos seria menos).

El interior del vehículo eléctrico ofrece una pantalla multimedia de 14,6″ con control por voz y un tablero de 8,8″ para el conductor. El diseño se aleja del tradicional estilo de Toyota para occidente y ceder el protagonismo a un minimalismo y con luces interiores de colores, pensado por supuesto para adaptarse a la demanda oriental. El bZ3X está basado en la plataforma AEP 3.0, que es la misma que emplea el modelo de GAC Aion V que se ofrece en China y que algunos medios especulan podría llegar al mercado europeo.

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