El Grupo La Emilia estrena su división automotriz con la llegada de Rely

Rely , la automotriz china especializada en vehículos comerciales y utilitarios , desembarca oficialmente en Argentina de la mano del Grupo La Emilia . La marca, reconocida a nivel global por la durabilidad y el bajo costo operativo de sus productos, se integra al parque automotor local para ofrecer soluciones de movilidad diseñadas específicamente para emprendedores, pymes y flotas logísticas.

El Automóvil Club Argentino fue sede de la presentación oficial del Desafío Ruta 40 YPF 2026

La llegada de Rely se dará bajo el paraguas de Fleetone , la nueva unidad del Grupo. Fleetone será la división bajo la cual se agruparán todos los productos de cuatro ruedas y que ofrecerá metros dentro de los salones de ventas a las marcas representadas.

De esta manera, el cliente puede encontrar productos de todos los segmentos de diferentes marcas. El concepto es que Fleetone se convierta en una experiencia de compra muy particular.

Asimismo, tendrá como uno de sus pilares no solo la provisión de repuestos sino el servicio de postventa .

“Una herramienta”

Alan Meller, dueño del grupo, afirmó: “La llegada de Rely a la Argentina responde a una demanda creciente de vehículos robustos, confiables y, sobre todo, eficientes en términos de consumo y mantenimiento”.

presentación-rely El Grupo La Emilia introduce a Rely.

“Nuestro objetivo -continuó- es que el cliente vea en Rely no solo un vehículo, sino una herramienta que impulse el crecimiento de su negocio desde el primer día”.

La estrategia de Rely en el país se centra en ocupar un segmento clave: el de vehículos de trabajo que no comprometen el confort por la funcionalidad. Con una red inicial de concesionarios en puntos estratégicos del país y un servicio de posventa garantizado con amplio stock de repuestos, la automotriz busca posicionarse como el aliado estratégico del trabajador argentino.

Modelo insignia

El modelo insignia que encabeza este desembarco es la Rely R8, una pickup mediana, en cuatro niveles de equipamiento: Comfort MT, Comfort AT, Luxury MT y Limited AT.

Rely 3 (Grande) La Rely R8.

Su estética es sobria y moderna, con una cabina diseñada para maximizar la visibilidad del conductor. Cuenta con una caja de carga de generosas dimensiones con barandas rebatibles en tres lados, facilitando la carga y descarga con autoelevadores.

Las medidas son amplias para el segmento: 5.370 mm de largo, 1.960 mm de ancho, 1.880 mm de alto y 3.230 mm de distancia entre ejes. El tanque tiene una capacidad de 80 litros y la distancia mínima al suelo es de 220 mm.

La caja también es generosa, con un largo de 1.530 mm, un ancho de 1.620 mm y un alto de 515 mm. La capacidad de carga útil es de 1.000 kg.

Rely 4 (Grande) La Rely R8.

Confort completo

La R8 incluye un equipamiento de confort de serie muy completo, con aire acondicionado, dirección asistida, cierre centralizado, pantalla multimedia de 12,3”, sensores de estacionamiento traseros, cámara de retroceso y un sistema de audio con conectividad USB/Bluetooth, asegurando que las largas jornadas laborales sean más llevaderas.

Rely interior (Grande) El interior de la Rely R8.

En seguridad cumple con todas las normativas locales vigentes, incorporando frenos a discos con ABS y distribución electrónica de frenado (EBD), 7 airbags y barras de protección lateral en la cabina. A esto suma una serie de Asistencias a la Conducción (ADAS) de última generación, que incluye Advertencia de Colisión Frontal (FCW), Frenado Autónomo de Emergencia (AEB), Advertencia de salida de carril (LDW), Asistente de Mantenimiento de Carril (LKA), Asistente de Centrado de Carril (LCA), Control de Velocidad Crucero Adaptativa (ACC), Asistente para Atascos de Tráfico (TJA), Asistente Inteligente de Crucero (ICA) y Asistente de Giro.

Rely 5 (Grande) El interior de la Rely R8.

La mecánica está compuesta por un motor turbodiésel de 4 cilindros y 2.3 L, que entrega 161 CV a 3500 rpm y 420 Nm de par entre 1500 y 2500 rpm, con opciones de cajas manual de 6 marchas o automática de 8; para ambos casos, la tracción es 4×4. El motor está optimizado para ofrecer un torque sólido a bajas revoluciones, ideal para arranques con carga completa sin penalizar el consumo de combustible.

Suspensión y dirección

Las suspensiones, en tanto, ofrecen un buen equilibrio entre comodidad y agilidad de manejo, absorbiendo y adaptándose a las condiciones del camino: atrás cuenta con ballestas y adelante de doble horquilla.

La dirección asistida permite una conducción suave y ofrece mucha precisión para maniobrar tanto en espacios limitados como en terrenos complicados.

Los precios en dólares de la R8 son los siguientes:

Comfort 4×4 Manual: U$S 32.000

Comfort 4×4 Automática: U$S 34.000

Luxury 4×4 Manual: U$S 36.500

Limited 4×4 Automática: U$S 39.500

La garantía, por otra parte, es de 5 años o 200 mil kilómetros.

Fuente: Agencia DIB