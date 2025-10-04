sábado 04 de octubre de 2025
4 de octubre de 2025 - 10:05

Las automotrices fabricaron 47 mil unidades en septiembre y mantienen el crecimiento anual

Según el último informe de la Asociación de Fábricas de Automotores, en el acumulado de enero a septiembre la producción alcanzó 379.243 unidades, con un incremento del 4,6% respecto del mismo período de 2024.

Por Agencia DIB
Novedades sobre la industria automotriz argentina.&nbsp;

Novedades sobre la industria automotriz argentina. 

La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) difundió su informe mensual sobre la evolución de la industria automotriz en septiembre de 2025. De acuerdo con las cifras oficiales, durante ese mes se fabricaron en el país 47.108 vehículos, lo que representa una mejora de 5,8% frente a agosto, pero también una contracción de 5,0% en la comparación interanual. En tanto, en el acumulado de enero a septiembre, la producción alcanzó 379.243 unidades, con un incremento del 4,6% respecto del mismo período de 2024, lo que refleja que, a pesar de las oscilaciones mensuales, la actividad fabril mantiene una tendencia positiva en el balance general del año.

Más noticias
El Toyota Yaris, líder en ventas en Argentina.

El Toyota Yaris volvió a encabezar en septiembre el ránking de los 0km más vendidos en Argentina
edicion 1096 suplemento mundo motor - semana del 2 al 8 de octubre

Edición 1096 Suplemento Mundo Motor - Semana del 2 al 8 de octubre

En el frente externo, el desempeño mostró señales mixtas. Las terminales exportaron en septiembre 26.429 unidades, volumen que significó un 3,6% más que en agosto, aunque un 17,2% menos que en septiembre del año pasado. En el acumulado de los nueve meses, las exportaciones sumaron 199.811 unidades, un 9,1% por debajo de 2024.

Resumen de prensa ADEFA septiembre 2025_mail

Según ADEFA, el 56% de lo producido en septiembre se destinó al mercado externo, lo que reafirma el peso estructural de la exportación en el negocio automotor, aunque con menores volúmenes que en años previos.

Por destino, Brasil se mantuvo como principal socio comercial, con el 67% de las exportaciones acumuladas, aunque con una baja de más de 23.000 unidades frente al año anterior. Otros mercados relevantes fueron Chile, Perú, Colombia y países de América Central, que en algunos casos mostraron leves crecimientos en los envíos.

En cuanto a las ventas mayoristas a concesionarios, los números mostraron un panorama más dinámico. En septiembre se entregaron 54.267 vehículos, lo que significó un 4,8% más que en agosto y un 22% más que en igual mes de 2024. En el acumulado de enero a septiembre, las ventas alcanzaron 455.220 unidades, lo que implica un fuerte crecimiento del 63,6% en relación con 2024.

Balance positivo

Al analizar estos resultados, el presidente de ADEFA, Martín Zuppi, remarcó que “el sector continúa manteniendo un balance positivo en lo que va del año. Por un lado, la producción y las ventas al mercado local acumulan un desempeño superior al de 2024. Por otro lado, en el frente externo, las exportaciones registraron una mejora mensual aunque el comportamiento interanual continúa mostrando las dificultades de aumentar los volúmenes de exportaciones y acceder a nuevos mercados, lo que representa un desafío estratégico para una industria con fuerte perfil exportador”.

En ese sentido, Zuppi subrayó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado con el objetivo de mejorar la competitividad. “Entre los ejes centrales se destacan la reducción de la carga impositiva en los niveles nacional, provincial y municipal, para consolidar un entorno más favorable a la inversión y al desarrollo productivo-exportador”, señaló.

Temas
Ver más

El Toyota Yaris volvió a encabezar en septiembre el ránking de los 0km más vendidos en Argentina

Edición 1096 Suplemento Mundo Motor - Semana del 2 al 8 de octubre

De 20 a 30 millones en tres meses: cómo subieron los autos más baratos en octubre

De Buenos Aires a Bahía Blanca en un auto eléctrico: la odisea de un viaje improbable

Los vehículos ultralivianos ganan terreno en la logística urbana

Los amantes del automovilismo, de parabienes: las "Glorias del TC" hacen rugir los motores en 25 de Mayo

Convierten un Mustang de 1966 en un auto eléctrico con alma de Tesla Model 3

Edición 1095 - Semana del 25 de septiembre al 1° de octubre

La empresa china BYD, líder mundial en autos eléctricos, llega a la Argentina

La nueva Tiguan: más tecnología, diseño y confort

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

A.N.A., acusada de asesinar a su vecina y huir.

San Martín: mató a su vecina, escapó y la atraparon en un hospital donde había dado una identidad falsa

Por  Agencia DIB