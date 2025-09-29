Los vehículos ultralivianos ganan terreno en la logística urbana

La Captain W 412 se destaca por su mayor capacidad de carga y potencia.

La creciente demanda de entregas rápidas y la expansión del comercio electrónico impulsan la adopción de vehículos ultralivianos, soluciones compactas y versátiles que facilitan la logística urbana y la última milla.

El auge del comercio electrónico y la creciente demanda de entregas rápidas impulsan a las empresas a incorporar soluciones más eficientes, ágiles y accesibles para sus operaciones en las ciudades.

La llegada de Dongfeng, de la mano de Magma Automotive, responde a esa necesidad con una propuesta que combina diseño compacto, potencia y capacidad de carga.

Esta demanda se refleja en la gama Captain W y la VAN Cargo, concebidas para recorridos cortos y operaciones de alta rotación. Con un diseño compacto que facilita la maniobrabilidad en entornos urbanos y una capacidad de carga adecuada para entregas diarias, ofrecen una solución práctica a los desafíos de la última milla. Además, sus distintas versiones permiten a empresas de diferentes industrias encontrar el vehículo más adecuado para su operación, ya sea en formato camión o van.

La VAN 312L Bus, brinda una solución práctica para el traslado de pasajeros, respondiendo a las demandas de sectores como turismo, empresas de transporte y servicios corporativos.

Un paso importante

Según explicó a Mundo Motor Carlos Luppi, Jefe de Producto de Dongfeng Argentina, “los Captain W y la VAN Cargo en sus dos configuraciones representan un paso importante para Dongfeng en Argentina, porque permiten acercar al mercado una herramienta concreta para el trabajo diario en la ciudad”.

Asimismo, explicó que “su diseño responde a operaciones de corta distancia y alta frecuencia, lo que los convierte en un recurso adecuado para empresas que necesitan optimizar tiempos y costos en la distribución urbana”.

El desembarco de Dongfeng en Argentina refuerza la tendencia global hacia soluciones de micro logística y transportes más sostenibles. Según el estudio Mid Term 2024 de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el 70% de las entregas de compras online son a través del envío a domicilio, categoría que lidera la distribución de productos en el país, lo que incrementa la necesidad de flotas ágiles y adaptadas a las restricciones de las grandes ciudades. Con los Captain W, la marca da un paso firme para posicionarse en este escenario en expansión.

Los destacados en última milla

El Captain W 310, disponible en versiones cabina simple y doble, incorpora un motor Wuling naftero de 1,3 litros y 4 cilindros, con 90 hp y 118 Nm de torque. Permite transportar hasta 1.100 kg según la configuración, y cuenta con opciones de 2 o 5 asientos. Por su parte, el Captain W 412 se destaca por su mayor capacidad de carga y potencia. Posee un motor Wuling de 1,6 litros que alcanza los 122 hp y 161 Nm de torque, con una capacidad de hasta 2.045 kg en cabina simple y 1.940 kg en cabina doble.

Ambas configuraciones incluyen equipamiento tecnológico y de seguridad como cámara de retroceso, regulación eléctrica de faros y pantalla multimedia, respondiendo a las exigencias de operaciones más demandantes.

En paralelo, se encuentran las VAN 312 y 312L Cargo, equipadas con motor Dongan naftero de 4 cilindros, 1,6 litros y 120 hp. Ambas, cuentan con sistemas de seguridad activa como ABS, EBD y ESC.

La VAN 312 Cargo ofrece un volumen de carga de 5,6 m³, mientras la versión VAN 312L Cargo alcanza los 6,5 m³ y ambos con una capacidad útil de 1.030 kg. Las dos configuraciones cuentan 2 asientos, dirección asistida eléctricamente y equipamiento funcional como aire acondicionado, levantavidrios eléctricos, cierre centralizado, sensor de estacionamiento, cámara de retroceso y luces DRL.

Por último, la gama se completa con las versiones para pasajeros: VAN 312L Bus, con motor Dongan, carga útil de 1.100 kg y tanque de combustible de 45 litros. Incluye aire acondicionado, cámara de retroceso, sensores, sistema multimedia, y dispositivos de asistencia al conductor. (DIB)