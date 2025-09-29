lunes 29 de septiembre de 2025
29 de septiembre de 2025 - 12:28

Trabajadores despedidos de ILVA se encadenaron frente al Municipio de Pilar

Ex empleados de la fábrica de porcelanato ILVA exigen el pago completo de indemnizaciones y salarios adeudados.

Por Agencia DIB
Trabajadores despedidos de ILVA. (Pilar de Todos)

Un grupo de trabajadores despedidos de la fábrica de porcelanato ILVA se encadenaron en la mañana de este lunes frente al Municipio de Pilar, en protesta por las 300 cesantías anunciados a principios de mes y la falta de pago de salarios e indemnizaciones.

Los obreros, que reclaman el pago de indemnizaciones tras la andanada de despidos, realizaron una protesta sobre la calle Rivadavia y denunciaron que la empresa pretende abonar solo el 50% y que aún adeuda quincenas.

Además, denuncian que la firma avanzaría con una reforma laboral encubierta, que incluiría un cambio en el régimen de trabajo de “4x4” a “6x1”, con una reducción salarial del 30% y la eliminación de beneficios como comedor, transporte y cobertura médica.

Desde que se conoció la medida, los despedidos han sostenido distintas acciones de protesta, entre ellas marchas en el Ministerio de Trabajo bonaerense, cortes en los accesos al Parque Industrial y un acampe frente a la planta de la compañía.

