La empresa china BYD, líder mundial en autos eléctricos, llega a la Argentina

El modelo Yuan Pro (eléctrico) cuyo precio oscilaría entre 33 mil y 35 mil dólares.

BYD, la empresa china líder mundial en vehículos electrificados, anunció que el próximo 8 de octubre se presentará oficialmente en la Argentina. La marca que incursiona en la industria automotriz desde 2003 y que ya produjo ocho millones de unidades de vehículos electrificados (contando a híbridos y eléctricos) llega al país con una filial de la casa matriz de la ciudad de Shenzhen. Cabe destacar que la mayoría de las automotrices chinas operan a través de un importador local.

BYD -la abreviatura de "Build Your Dreams", en español, "Construye tus sueños"- confirmó que, en esta primera etapa, comercializará tres modelos: Song Pro DM-i (híbrido enchufable), Yuan Pro (eléctrico) y Dolphin Mini (eléctrico).

Construyendo sueños Estos modelos ya se encuentran en preventa, pero bajo una modalidad especial: los interesados deben anticipar un depósito de 500 dólares para anotarse en una lista de espera.

Si bien el precio oficial se anunciará el 8 de octubre, los 14 concesionarios oficiales que BYD designó para la Argentina ya tienen "precios estimados"l. Para el Dolphin Mini, entre 23 mil y 25 mil dólares, mientras que el Yuan Pro oscilaría entre 33 mil y 35 mil dólares. El Song Pro DM-i se presentaría en noviembre, con un valor aproximado de entre 37 mil y 38 mil dólares.

Para compartir en redes







