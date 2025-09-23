martes 23 de septiembre de 2025
23 de septiembre de 2025 - 14:36

Mercedes-Benz acelera a fondo en el mercado argentino

Mercedes-Benz presentó en el país tres SUV AMG con motores híbridos y tecnología de punta. Todos los detalles y lo que tiene en agenda la empresa.

Por Agencia DIB
El Mercedes-AMG GLC 43 4Matic.

El Mercedes-AMG GLC 43 4Matic.

Prestige Auto tomó el control de Mercedes-Benz en Argentina y, a tres meses de iniciar sus operaciones, sorprendió con la presentación de tres SUV que llevan el prestigioso sello AMG, la división deportiva de la marca alemana. Además de su potencia y deportividad, los tres modelos se caracterizan por sus sistemas de propulsión electrificados.

Más noticias
edicion 1094 - semana del 18 al 24 de septiembre

Edición 1094 - Semana del 18 al 24 de septiembre
Sorprenden las ventas del Toyota Yaris

Peligra un liderazgo histórico: el auto más vendido ya no sería nacional

El primer modelo en salir a escena es el Mercedes-AMG GLC 43 4Matic, que se suma a la familia de motores 43 AMG junto al C 43 y el GLC 43 Coupé. Este SUV cuenta con un motor 2.0 litros sobrealimentado por un turbocompresor eléctrico de 48 voltios, entregando una potencia de 421 caballos de fuerza y un torque de 500 Nm.

Está asociado a una transmisión automática de 9 velocidades con convertidor de par y tracción integral AMG Performance 4Matic, que distribuye el torque en un 31% al eje delantero y un 69% al trasero.

Además, ofrece programas de conducción deportivos como "Sport" y "Sport+", que optimizan la respuesta del motor, la transmisión y la dirección para una experiencia dinámica. También dispone de un sistema de amortiguación adaptativa que puede bajar la altura del vehículo hasta 5 mm para una mayor rigidez.

Mientras que en los próximos meses se incorporarán el Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance (disponible en versiones SUV y Coupé) y el Mercedes-AMG GLE 63 S 4Matic+ (SUV y Coupé), ampliando así la oferta de modelos de altas prestaciones para el mercado argentino.

Temas
Ver más

Edición 1094 - Semana del 18 al 24 de septiembre

Peligra un liderazgo histórico: el auto más vendido ya no sería nacional

Campo de Mayo vibró con las Carreras Legendarias

Iveco consolida su liderazgo en transporte sostenible con Euro VI y Alternative Power

El futuro ya no celebra motores, sino software: 9 autos que anticipan la movilidad que viene

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Las jóvenes que desaparecieron en La Matanza el viernes 19 de septiembre.

Desaparecidas en La Matanza: investigan la pista de una camioneta blanca

Por  Agencia DIB