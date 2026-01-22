jueves 22 de enero de 2026
22 de enero de 2026 - 13:53

La venta de autos híbridos y eléctricos creció un 88% en 2025

Pese a esta suba impulsada por la apertura importadora del Gobierno nacional, aún representa una porción pequeña del mercado, según ACARA.

Por Agencia DIB
Los autos eléctricos en la mira. (Kindel Media / pexels.com)
En plena apertura importadora impulsada por el Gobierno nacional, durante el año pasado se patentaron 26.632 automóviles y utilitarios livianos con motorización híbrida o eléctrica, lo que representó un crecimiento interanual del 88% y explicó el 4,6% del total de las ventas del mercado automotor.

El salto, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), confirma que la electromovilidad dejó de ser un nicho marginal para convertirse en un segmento en expansión, impulsado tanto por incentivos oficiales como por una oferta cada vez más amplia.

En términos tecnológicos, los híbridos no enchufables (HEV) continúan dominando el segmento electrificado, con el 76% de las ventas. Sin embargo, en 2025 perdieron participación relativa frente a los Mild Hybrid (MHEV), que registraron un crecimiento explosivo del 250% en el último año.

Este crecimiento se atribuye principalmente al impulso generado por el cupo establecido por el Gobierno, que habilitó la exención de arancel de importación extrazona del 35% para 50.000 autos híbridos y eléctricos anuales con un precio menor a US$ 16.000 FOB y que tendrá vigencia entre 2025 y 2029 inclusive. Gracias a esta política, se bajó el costo de ingreso al mercado argentino de más modelos y favoreció la incorporación de nuevas marcas, ampliando la diversidad y el alcance de la oferta.

Actualmente, los autos del cupo tienen un precio de venta al público en Argentina que va desde los US$ 23.0000 a los US$ 36.000, ya que no todos tienen el mismo precio FOB (libre de gastos e impuestos en puerto de embarque) máximo impuesto por el Gobierno.

Dependiendo de los márgenes de ganancia del importador (o terminal) y el concesionario, US$ 16.000 se convierten al entrar a Argentina en unos US$ 32.000 al aplicar la cadena de impuestos y costos de importación.

Fuente: Agencia DIB

