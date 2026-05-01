viernes 01 de mayo de 2026
1 de mayo de 2026 - 14:00

La venta de autos 0 km cayó en abril un 13,6%

La Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) informó que se patentaron 47.564 vehículos en el país. Merma de 3,3% con respecto a marzo.

Por Agencia DIB
Una serie de autos 0 km.

Una serie de autos 0 km.

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informó que durante abril de 2026 se patentaron 47.564 vehículos en el país, lo que representa una caída del 13,6% frente al mismo mes del año pasado, cuando se habían registrado 55.025 unidades.

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Si la comparación se realiza contra marzo, también se observa un retroceso: el descenso fue del 3,3%, ya que en ese mes se habían patentado 49.200 unidades.

Con estos números, el acumulado del primer cuatrimestre del año alcanza las 205.114 unidades, lo que marca una baja del 5,7% en relación con el mismo período de 2025, cuando se habían contabilizado 217.500 vehículos.

Desde el sector, sin embargo, mantienen una mirada relativamente optimista de cara al cierre del año. El presidente de la entidad, Sebastián Beato, señaló que “abril muestra una pequeña caída interanual”, pero remarcó que el objetivo es sostener un volumen similar al del año pasado en el total de patentamientos.

Beato también destacó que el mercado automotor argentino está atravesando una transformación marcada por una mayor competencia y cambios en la oferta. En ese sentido, explicó que la baja de precios responde tanto a la eliminación de impuestos como al desembarco de nuevas marcas, especialmente de origen asiático, que llegan con propuestas competitivas en precio y equipamiento.

A su vez, indicó que las automotrices tradicionales también están reaccionando con nuevos modelos, rediseños y ajustes en sus estrategias comerciales. “El gran ganador de esta competencia es el cliente”, afirmó el directivo, quien además subrayó que un contexto macroeconómico más ordenado y la estabilidad del dólar contribuyen a generar mejores condiciones de compra.

Fuente: Agencia DIB

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