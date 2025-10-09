La automotriz china BYD inicia operaciones en el país

El gigante chino BYD (Build Your Dreams), líder mundial en electromovilidad, inició formalmente sus operaciones en la Argentina . La compañía desembarcó con estructura propia, como filial directa de su casa matriz, y con una estrategia de expansión que busca posicionarla como referente del mercado local de vehículos eléctricos e híbridos.

En Costa Salguero, BYD, con presencia en 6 continentes y en más de 102 países, anunció los precios oficiales de sus primeros tres modelos para el país: los eléctricos BYD Dolphin Mini y BYD Yuan Pro, y el híbrido enchufable BYD Song Pro DM-i. Todos se encuentran disponibles en una red comercial inicial de once concesionarios y diecisiete puntos de servicio.

Al respecto, Bernardo Fernández Paz, director de Ventas de BYD Argentina expresó a Mundo Motor que quieren “que cada cliente viva una experiencia simple, transparente y moderna, respaldada por una red oficial de servicio postventa y la solidez de una marca global”.

En ese sentido, dijo que presentaron la línea de vehículos con foco en innovación tecnológica, sostenibilidad y diseño de vanguardia, basada en cinco pilares: cero emisiones, cero ruidos, autonomía competitiva, bajo costo de mantenimiento y tecnología inteligente al servicio del usuario.

“Tenemos presencia ya en Brasil, México, Chile, Colombia, Uruguay y toda Latinoamérica, el inicio en Argentina fortalecerá nuestra red regional y nos permitirá avanzar con mayor solidez en la misión de liderar la transición hacia la movilidad eléctrica en América Latina, ofreciendo vehículos de nueva energía accesibles, confiables y alineados con las necesidades locales”, concluyó.

BYD Song Pro DMI (8) BYD Song Pro DMI.

BYD Yuan Pro (2025)

Es la SUV eléctrica para el Segmento B (chico) Tiene baterías de 45 kWh (174 cv y 290 Nm), con una autonomía declarada de 380 kilómetros. Caja automática y tracción delantera.

BYD Dolphin Mini (2025)

Modelo de entrada, es un hatchback eléctrico para el Segmento A (citycar). Con capacidad para 4 pasajeros, viene en dos versiones, con dos tipos diferentes de batería: Dolphin Mini GL (30 kWh, 87 cv, 175 Nm y 280 kilómetros de autonomía) y Dolphin Mini GS (43 kWh, 87 cv, 175 Nm y 380 kilómetros de autonomía). Caja automática y tracción delantera, su velocidad máxima limitada a 150 km/h.

BYD Song Pro DMI (2025)

Al tope de la gama, la SUV híbrida y enchufable para el Segmento C compacto trae un motor 1.5 naftero (105 cv y 130 Nm) con un motor eléctrico (194 cv y 300 Nm). La versión GL tiene baterías de 12.9 kWh y la GS de 18.3 kWh. Ambos con Caja automática y tracción delantera. La versión GS autonomía de 100 kilómetros en modo eléctrico y de 1.030 kilómetros en modo combinado, acelera de 0 a 100 km/h en 7.9 segundos. La versión GL autonomía de 71 kilómetros en modo eléctrico y 1.001 kms en modo combinado, acelera de 0 a 100 km/h 8.3 segundos.

BYD Yuan Pro (6) BYD Yuan Pro.

Precios oficiales en Argentina:

BYD YUAN PRO: GL U$S 29.990 y GS US$ 30.990

BYD SONG PRO: GL U$S 34.990 y GS US$ 36.990

BYD DOLPHIN MINI: GL U$S 22.990 y GS US$ 23.990

Garantía:

6 años para el vehículo y 8 años para la batería y el motor. Los servicios de mantenimiento tienen un precio de $130.000 para el DOLPHIN MINI y $150.000 para el YUAN PRO (cada 20.000 km), y de $290.000 para el SONG PRO (cada 12.000 km). (DIB)