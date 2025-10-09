jueves 09 de octubre de 2025
9 de octubre de 2025 - 08:47

La automotriz china BYD inicia operaciones en el país

Con la etapa de preventa finalizada, la compañía mundial en electromovilidad da un paso más en el país y anuncia los precios de lista de sus primeros modelos disponibles.

Por Agencia DIB
Bernardo Fernández Paz, director de Ventas de BYD Argentina.

BYD Song Pro DMI.

BYD Yuan Pro.

El gigante chino BYD (Build Your Dreams), líder mundial en electromovilidad, inició formalmente sus operaciones en la Argentina. La compañía desembarcó con estructura propia, como filial directa de su casa matriz, y con una estrategia de expansión que busca posicionarla como referente del mercado local de vehículos eléctricos e híbridos.

edicion 1097 - semana del 9 al 15 de octubre

Edición 1097 - Semana del 9 al 15 de octubre
El nuevo Citroën Basalt Dark Edition ya está en Argentina. 

Ya está disponible en Argentina el Citroën Basalt Dark Edition: look urbano y toques André Red

En Costa Salguero, BYD, con presencia en 6 continentes y en más de 102 países, anunció los precios oficiales de sus primeros tres modelos para el país: los eléctricos BYD Dolphin Mini y BYD Yuan Pro, y el híbrido enchufable BYD Song Pro DM-i. Todos se encuentran disponibles en una red comercial inicial de once concesionarios y diecisiete puntos de servicio.

Al respecto, Bernardo Fernández Paz, director de Ventas de BYD Argentina expresó a Mundo Motor que quieren “que cada cliente viva una experiencia simple, transparente y moderna, respaldada por una red oficial de servicio postventa y la solidez de una marca global”.

En ese sentido, dijo que presentaron la línea de vehículos con foco en innovación tecnológica, sostenibilidad y diseño de vanguardia, basada en cinco pilares: cero emisiones, cero ruidos, autonomía competitiva, bajo costo de mantenimiento y tecnología inteligente al servicio del usuario.

“Tenemos presencia ya en Brasil, México, Chile, Colombia, Uruguay y toda Latinoamérica, el inicio en Argentina fortalecerá nuestra red regional y nos permitirá avanzar con mayor solidez en la misión de liderar la transición hacia la movilidad eléctrica en América Latina, ofreciendo vehículos de nueva energía accesibles, confiables y alineados con las necesidades locales”, concluyó.

BYD Song Pro DMI (8)
BYD Song Pro DMI.

BYD Yuan Pro (2025)

Es la SUV eléctrica para el Segmento B (chico) Tiene baterías de 45 kWh (174 cv y 290 Nm), con una autonomía declarada de 380 kilómetros. Caja automática y tracción delantera.

BYD Dolphin Mini (2025)

Modelo de entrada, es un hatchback eléctrico para el Segmento A (citycar). Con capacidad para 4 pasajeros, viene en dos versiones, con dos tipos diferentes de batería: Dolphin Mini GL (30 kWh, 87 cv, 175 Nm y 280 kilómetros de autonomía) y Dolphin Mini GS (43 kWh, 87 cv, 175 Nm y 380 kilómetros de autonomía). Caja automática y tracción delantera, su velocidad máxima limitada a 150 km/h.

BYD Song Pro DMI (2025)

Al tope de la gama, la SUV híbrida y enchufable para el Segmento C compacto trae un motor 1.5 naftero (105 cv y 130 Nm) con un motor eléctrico (194 cv y 300 Nm). La versión GL tiene baterías de 12.9 kWh y la GS de 18.3 kWh. Ambos con Caja automática y tracción delantera. La versión GS autonomía de 100 kilómetros en modo eléctrico y de 1.030 kilómetros en modo combinado, acelera de 0 a 100 km/h en 7.9 segundos. La versión GL autonomía de 71 kilómetros en modo eléctrico y 1.001 kms en modo combinado, acelera de 0 a 100 km/h 8.3 segundos.

BYD Yuan Pro (6)
BYD Yuan Pro.

Precios oficiales en Argentina:

  • BYD YUAN PRO: GL U$S 29.990 y GS US$ 30.990
  • BYD SONG PRO: GL U$S 34.990 y GS US$ 36.990
  • BYD DOLPHIN MINI: GL U$S 22.990 y GS US$ 23.990

Garantía:

6 años para el vehículo y 8 años para la batería y el motor. Los servicios de mantenimiento tienen un precio de $130.000 para el DOLPHIN MINI y $150.000 para el YUAN PRO (cada 20.000 km), y de $290.000 para el SONG PRO (cada 12.000 km). (DIB)

