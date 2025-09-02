¿Europeo o japonés?: dos autos pelean por ser el modelo más vendido en Argentina en 2025

En los primeros ocho meses del año se patentaron 54.644 vehículos en la Argentina , y hay dos autos que están peleando por el podio de la lista. Ambos valen menos de $ 30 millones y responden a planteos filosóficos muy distintos, uno europeo y otro japonés. Se trata del Fiat Cronos y del Toyota Yaris , dos vehículos que pertenecen al Segmento B (chico) y que por su relación precio-calidad se posicionan entre los favoritos del público local.

El Yaris venía “punteando como un campeón” hasta que lo destronó el Cronos . Ahora, la lucha está al rojo vivo para ver quién terminará como el auto más vendido de la Argentina en 2025.

Según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina ( ACARA ) , el Toyota Yaris fue el vehículo más patentado en agosto de 2025 con 3.781 unidades , seguido de Toyota Hilux (2.375) , Volkswagen Amarok (2.367) y Fiat Cronos (2.238) .

En lo que respecta a los ocho meses que van del año, el Fiat Cronos es el líder de patentamientos y aventaja solamente por 943 unidades al Toyota Yaris.

Estas son las cifras de los cinco vehículos más patentados en Argentina en 2025:

Fiat Cronos: 23.294 unidades patentadas

Toyota Yaris: 22.981

Peugeot 208: 22.901

Toyota Hilux: 22.077

Ford Ranger: 18.468

El sedán italiano

El Fiat Cronos es el auto más exitoso de Fiat y su versión base, denominada Like, cuesta $ 27.959.000. Es un sedán que viene equipado con el conocido motor naftero 1.3 litros Firefly de 99 caballos de fuerza y 127 Nm de torque, asociado a una caja manual de cinco marchas, con tracción delantera.

A nivel seguridad incluye frenos ABS, control de estabilidad (ESP), control de tracción, asistencia al arranque en pendiente y doble airbag frontal. En cuanto a tecnología, se destaca por su sistema multimedia con pantalla táctil de 7 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

Fiat Cronos, precios para septiembre de 2025:

Cronos Like 1.3 GSE: $ 27.959.000

Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $ 32.820.000

Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $ 33.017.000

Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $ 34.849.000

El hatchback japonés

El Toyota Yaris es un hatchback que viene equipado con un motor naftero de 1.5 litros que entrega 107 caballos de fuerza y un torque máximo de 140 Nm. Monta una caja de cambios automática CVT de siete marchas simuladas y tiene tracción delantera.

En lo que respecta a tecnología y confort, viene equipado con una pantalla táctil de siete pulgadas y en seguridad tiene control de estabilidad y tracción, frenos ABS, asistente de arranque en pendientes y distribución electrónica. Según la versión, puede llegar a tener hasta 6 airbags.

Toyota Yaris, precios para septiembre de 2025:

Yaris XS: $ 28.324.000

Yaris XLS+: $ 31.624.000

Yaris S: $ 33.836.000

Quedan cuatro meses para descubrir cuál es el auto más vendido del año en el país. ¿Quién ganará? (DIB) MM