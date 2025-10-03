El Toyota Yaris volvió a encabezar en septiembre el ránking de los 0km más vendidos en Argentina

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina ( ACARA ) confirmó que septiembre cerró con 55.827 vehículos patentados , marcando un crecimiento interanual del 27,8% frente a las 43.679 unidades registradas en el mismo mes de 2024. Además el mercado mostró una mejora mensual, con una suba del 1,7% respecto a agosto , cuando se habían contabilizado 54.888 unidades. El Toyota Yaris sigue siendo el modelo más vendido, y en la lista de los diez vehículos top se coló una sorpresa de Ford .

Con estos resultados, el acumulado de 2025 alcanza las 500.089 unidades , lo que representa un salto del 60,4% frente al mismo período del año pasado (311.757 vehículos).

El Toyota Yaris volvió a encabezar el ranking de patentamientos en septiembre, consolidándose como el 0km más vendido del país y reafirmando su liderazgo en el acumulado anual.

Sin embargo, su continuidad en la cima podría verse comprometida en los próximos meses: una tormenta severa afectó la planta de motores de Porto Feliz, en Brasil, donde se producen las motorizaciones de los Yaris, Corolla Sedán y Corolla Cross. El incidente obligó a detener temporalmente la producción y podría impactar en el abastecimiento local. El fenómeno también provocó una nueva postergación del lanzamiento del Yaris Cross, el SUV compacto que Toyota tenía previsto incorporar a su gama regional.

Sorpresa en las SUV

El mercado dejó otra sorpresa: la Ford Territory se convirtió en la SUV más vendida del mes, superando a referentes del segmento como la Toyota Corolla Cross y la Volkswagen Taos, además de modelos exitosos como el Peugeot 208 y la Chevrolet Tracker.

El crecimiento sostenido de este modelo confirma el auge de las SUVs medianas y refleja el cambio de preferencias entre los compradores argentinos.

“Un mes de gran intensidad”

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, comentó por su parte que cerraron "un mes de una gran intensidad en el que hemos tenido todo tipo de condimentos: resultados electorales, movimientos económicos, cambiarios, un gran impacto político local y luego un fuerte apoyo internacional”.

Destacó además que “en el medio de todos estos vaivenes hemos seguido vendiendo vehículos con un ritmo más que aceptable. Es imposible que nuestra actividad no se vea afectada por todas estas situaciones por eso tuvimos jornadas de incertidumbre y otras de grandes movimientos, pero lo realmente destacable es que seguimos con un piso de 50.000 unidades mensuales, algo que, cuando a principio del año hacíamos las proyecciones, veíamos como difícil de alcanzar y sostener”.

Los 10 más vendidos en septiembre