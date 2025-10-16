Diseño francés, espíritu deportivo: así es el nuevo Peugeot 408 GT

El nuevo representante del león francés, el Peugeot 408 GT, tuvo su presentación en la localidad de Los Cardales , en Campana , provincia de Buenos Aires. Allí Pablo García Leyenda , director comercial de FCA Automobiles Argentina, y Franklin Bendahan , Brand Peugeot Argentina Director en Stellantis Latam, comentaron a Mundo Motor / DIB que “el nuevo Peugeot 408 viene a ampliar la renovación de la oferta de alta gama de Peugeot Argentina, con una silueta única dentro de la oferta generalista” . Agregaron que “ el Peugeot 408 combina la elegancia de un sedán, la robustez de un SUV y la deportividad de un coupé , convirtiéndose en un vehículo único en su categoría, enriqueciendo la gama de productos, y también reafirma el compromiso de Peugeot de ofrecer propuestas que combinan un diseño disruptivo e innovador a lo que suma el máximo nivel en términos de tecnología, equipamiento, y confort”.

La línea 400 tiene una importante historia en nuestro país con modelos emblemáticos que acompañaron la vida de miles de familias argentinas . La marca propuso una saga de sedanes importados y de producción local, donde además de ofrecer diseños atractivos, aseguraban confort, habitabilidad, con un comportamiento dinámico. Hoy, el nuevo Peugeot 408 viene a posicionarse en un lugar distinto que le hace honor al importante legado de esta saga, con una visión audaz y disruptiva.

El Peugeot 408 está basado en la plataforma EMP2 (Efficient Modular Platform) . Con un diseño que combina fuerza, dinamismo y elegancia, su silueta se ve realzada por un trabajo de precisión en cada una de sus líneas, especialmente en la parte frontal , con la integración del capó y el guardabarros, sin un corte visible entre ambos, reforzando la sensación de solidez y continuidad visual. Esta solución de diseño no solo aporta una estética más fluida y armoniosa, sino que también mejora la aerodinámica del vehículo al reducir interrupciones en el flujo de aire.

De hecho, la aerodinámica ha sido objeto de una particular atención para favorecer el balance energético . Paragolpes, portón del baúl, retrovisores, todas las piezas de la carrocería se han optimizado gracias a una colaboración estrecha entre los diseñadores y los ingenieros aerodinámicos de Peugeot -una colaboración que se hace eco de la disciplina de trabajo establecida por los equipos de diseño e ingeniería de Peugeot al crear el 9X8 Hypercar de la WEC -. En el mismo sentido, el diseño de las ruedas permite una mejor eficiencia aerodinámica y contribuye significativamente al rendimiento general del vehículo.

La tecnología Matrix LED utilizada en los faros ha permitido un diseño muy fino de estos últimos, garantizando unas prestaciones lumínicas de muy alto nivel. Los faros definen la mirada del nuevo 408: una mirada inequívocamente Peugeot. La firma luminosa se prolonga hacia abajo con dos bandas de LED en forma de colmillo que se integran al paragolpes.

Una señal de identidad del nuevo 408 es la parrilla frontal que se funde con el color de la carrocería. En su parte central, el nuevo emblema de la marca disimula el radar necesario para diferentes sistemas de ayudas a la conducción.

Peugeot 408 (1)

La parte trasera del techo es una zona particularmente sensible en el aspecto aerodinámico. El flujo de aire se ha optimizado y guiado mediante dos “orejas de gato” que crean un pasillo aerodinámico óptimo en dirección al alerón del portón trasero. Estos son otro de los elementos distintivos del diseño del nuevo Peugeot 408.

Peugeot 408 (2)

Las llantas de 20 pulgadas de diseño disruptivo presentan una forma geométrica encerrada en un círculo, sorprenden con el vehículo detenido y crean un efecto visual espectacular a baja velocidad

Motorización

El nuevo Peugeot 480 llega en su versión más sofisticada y equipada, la GT, que incorpora un motor turbo nafta de 1.6 litros que desarrolla una potencia de 215 Cv y 300 Nm, asociado a una caja automática de 8 velocidades. Este conjunto asegura un equilibrio ideal entre performance, confort de marcha y eficiencia, reforzando el ADN de marca, donde la experiencia de conducción siempre termina siendo un factor clave de elección.

Peugeot i-Cockpit®

En el interior del habitáculo, el Peugeot i-Cockpit® 3D forma parte de las características únicas de Peugeot. Comienza con un volante ergonómico y calefaccionado, que agrupa los mandos del sistema multimedia y de determinadas ayudas a la conducción. Situada a la altura de los ojos y por encima del volante, la nueva instrumentación digital dispone de una pantalla de 10 pulgadas con tecnología 3D. Esta instrumentación digital ofrece diferentes modos de presentación que se pueden modificar desde los mandos correspondientes.

Peugeot 408 (5)

El diseño del panel central del nuevo Peugeot 408 se basa en una arquitectura “high-vent”, que sitúa los aireadores en posición elevada justo delante de la cabeza de los ocupantes, lo que favorece su confort térmico.

Esta arquitectura permite también que la pantalla táctil central de 25,4 cm (10 pulgadas), se sitúe en una posición ligeramente más baja que el panel de instrumentos 3D. Incorpora i-toggles totalmente configurables que, situadas debajo de la pantalla central, aportan estética y practicidad. Cada i-toggle es una tecla de atajo táctil hacia los ajustes de climatización, un contacto telefónico, una emisora de radio, el inicio de una aplicación… todo según la elección del usuario.

Sistema Peugeot i-Connect Advanced

El nuevo Peugeot 408 eleva la experiencia de conectividad a un nivel superior. Con un sistema de información y entretenimiento totalmente intuitivo y pensado para el uso cotidiano, cada conductor puede personalizar la presentación, la ambientación y los ajustes de acuerdo con sus preferencias, y el sistema permite memorizar hasta 8 perfiles distintos, garantizando una experiencia única para cada usuario.

El Peugeot 408 ofrece una experiencia a bordo totalmente digital e intuitiva. Incorpora Apple CarPlay™ y Android Auto™ con conexión inalámbrica, permitiendo espejar el contenido del smartphone en el sistema multimedia de manera práctica y segura. Además, la función mirroring posibilita vincular hasta dos teléfonos por Bluetooth al mismo tiempo, mientras que cuatro tomas USB-C completan un entorno conectado pensado para el confort y la vida digital de todos los ocupantes.

Seguridad y protección

El nuevo 408 fue concebido bajo los más altos estándares de seguridad, combinando tecnologías avanzadas y asistencias a la conducción.

En materia de seguridad pasiva, el modelo incorpora seis airbags -frontales, laterales y de cortina- que protegen eficazmente a los ocupantes. A ello se suma el capot activo, que contribuye a mitigar lesiones en caso de atropello de un peatón, y la alerta de cinturones no abrochados para los cinco pasajeros, garantizando el uso correcto de los elementos de sujeción en todo momento.

En términos de seguridad activa, el ESP, el ABS, y el conjunto de más de 10 ADAS reafirma su carácter innovador, ofreciendo una experiencia de conducción que combina seguridad y tranquilidad a bordo.

En cuanto a protecciones, el Peugeot 408 refuerza su compromiso con la protección y la practicidad diaria. El desbloqueo y bloqueo manos libres, junto con el plip de llaves con apertura automática del baúl, facilitan el ingreso al vehículo con total comodidad. Además, el modelo dispone de supercondenación de puertas y una alarma perimétrica, volumétrica y de levantamiento, que brindan una protección integral frente a intentos de intrusión o movimiento indebido del vehículo.

Bienestar a bordo

Pensado como un sedán de gama alta del segmento C, ofrece óptimas condiciones de habitabilidad, confort y numerosos equipamientos destinados a disfrutar plenamente del placer del viaje y la movilidad.

Los asientos delanteros son particularmente confortables y han obtenido la certificación AGR (Aktion für Gesunder Rücken) atribuida por una asociación alemana independiente de expertos en ergonomía y salud de la espalda. Esta certificación garantiza tanto la ergonomía cómo la amplitud de los ajustes de los asientos delanteros.

El diseño de los asientos se ha pensado para poner de relieve la calidad de los materiales utilizados: tapicería de cuero Alcantara® y tela. Los tapizados tienen pespuntes de color verde Adamite también presentes en el panel central, los paneles de puertas y los espacios acolchados de la consola.

Entre los asientos delanteros, la consola central se extiende hacia un espacio destinado a la recarga inalámbrica del teléfono. Además, ofrece múltiples soluciones prácticas: dos tomas USB-C (carga y datos), dos portavasos de gran tamaño y hasta 33 litros de compartimentos de almacenamiento, pensados para guardar objetos de todo tipo y garantizar mayor comodidad a bordo.

El espacio trasero es particularmente generoso, gracias a los 2.787 mm de distancia entre ejes, que permite que el nuevo 408 sea el Peugeot más espacioso para los pasajeros traseros: estos aprovechan los 260 mm de espacio para las rodillas. El espacio dedicado a los pies de los pasajeros traseros debajo de los asientos delanteros se ha desarrollado para maximizar la libertad de movimientos y el diseño de los asientos y el del ángulo para sentarse ofrecen a los pasajeros la ocasión de aprovechar al máximo su espacio para un confort óptimo de viaje.

El volumen del baúl del nuevo 408 es particularmente espacioso. Con el respaldo trasero abatido la capacidad de carga pasa de 536 a 1.611 litros.

El portón del baúl está motorizado para facilitar el acceso cuando vamos cargados. La apertura es automática ejecutando un barrido con el pie debajo del paragolpes ó presionando los botones que se utilizan habitualmente para este tipo de comandos.

En el interior del nuevo 408, la iluminación ambiental de LED con 8 colores configurables, está situada detrás de la pantalla central que difunde una luz suave y contribuye al ambiente sofisticado que se crea en el habitáculo. La misma luz está presente en los paneles acolchados de las puertas delanteras.

La climatización incrementa el confort térmico de los ocupantes. Las canalizaciones que llevan aire fresco al habitáculo están situadas en posición elevada en la parte delantera y los pasajeros de la segunda fila disponen de dos aireadores situados en la parte trasera de la consola central. Con el fin de asegurar una atmósfera interior sana, el nuevo Peugeot 408 está equipado con el sistema AQS (Air Quality System) que controla de manera permanente la calidad del aire que entra en el habitáculo. El sistema es capaz de activar automáticamente el reciclado del aire. Toda una tranquilidad para el usuario que se completa con el Clean Cabin, un sistema de tratamiento del aire con filtrado de gases contaminantes y partículas. La calidad de aire se presenta en la pantalla táctil central. Dispone además de un sistema de audio de 6 parlantes.

Ayudas a la conducción (ADAS)

Peugeot 408 (3)

A bordo, un completo dispositivo de sistemas de ayuda a la conducción de última generación, alimentados por datos suministrados de 4 cámaras y 9 radares que facilitan y ofrecen seguridad a la conducción, las maniobras y los viajes:

Regulador de velocidad adaptativo con función Stop & Go y distancia entre vehículos ajustable.

Frenada automática de emergencia con alerta de riesgo de colisión: detecta peatones y ciclistas, tanto de día como de noche, a partir de 7 km/h y hasta 140 km/h.

Alerta activa de cambio involuntario de carril con corrección de trayectoria.

Alerta de atención del conductor que detecta problemas de atención en fases largas de conducción a velocidades superiores a 65 km/h por medio del análisis de los micro movimientos del volante.

Reconocimiento ampliado y presentación en la instrumentación digital de las señales de tráfico: stop, dirección prohibida, prohibición de adelantamiento, fin de prohibición de adelantamiento, además de las señales habituales de límite de velocidad.

Control del ángulo ciego de largo alcance (75 metros).

Alerta trasera de tráfico cruzado: al accionar la marcha atrás, avisa de un posible peligro que se acerque en perpendicular.

Cámara de marcha atrás de alta definición de 180° con sistema de limpieza integrado.

Ayuda al estacionamiento de 360° gracias a cuatro cámaras de alta definición (delante, detrás y laterales),

Ajuste de los retrovisores al colocar la marcha atrás.

Faros Matrix LED que permiten utilizar al máximo la potencia de iluminación de los faros sin deslumbrar a los vehículos precedentes o con los que nos cruzamos.

Luces altas automáticas.

La anticipación de la recomendación de velocidad que propone al conductor adaptar su velocidad (acelerando o reduciendo) en función de las señales de limitación de velocidad.

Otros equipamientos disponibles que facilitan el uso cotidiano del Peugeot 408:

Acceso y puesta en marcha manos libres.

Acceso con manos ocupadas con un portón trasero motorizado.

Alarma perimétrica, volumétrica y super condenación.

Freno de estacionamiento eléctrico.

Techo Solar Aperturable.

Precio en dólares:

Peugeot 408 GT: US$ 52.200

Garantía:

3 años o 100 mil kms.