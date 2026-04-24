viernes 24 de abril de 2026
24 de abril de 2026 - 08:43

Después de 30 años, se dejan de vender las Partner y Berlingo argentinas

Los históricos utilitarios serán reemplazados por modelos equivalentes fabricados en el exterior.

Por Agencia DIB
Peugeot le dice chau a la Partner argentina.

Peugeot le dice "chau" a la Partner argentina.

peugeot.com.ar

Stellantis anunció que, no bien se acabe el stock actual en los concesionarios, la Peugeot Partner y la Citroën Berlingo de producción nacional se despedirán del mercado argentino y serán reemplazadas por equivalentes construidas en otros países.

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Ambos vehículos utilitarios son los modelos más antiguos de la Argentina, ya que desde 1996 se venden con la misma plataforma. En estos casi 30 años tuvieron algunos ajustes de diseño y equipamiento, pero es la misma estructura de siempre.

Las últimas unidades de las Partner Confort 1.6 HDiyBerlingo Business HDi se están vendiendo por estos días en los concesionarios argentinos por un precio de lista oficial de 38 millones de pesos.

Sale Partner, entra Rapid

La Partner Rapid producida en Brasil llegará en agosto como reemplazo de la Partner argentina. Es básicamente una Fiat Fiorino con el logo de Peugeot.

¿De dónde nace esto? De Stellantis, el grupo automotor al que hace tiempo pertenecen tanto Peugeot como Fiat. Son ahora marcas “hermanas” que se prestan tecnologías, plataformas y motorizaciones.

El motor de la Partner Rapid en el mercado de Brasil es el conocido naftero 1.4 litros de 85 caballos de potencia y la caja, una manual de cinco velocidades. No está confirmada su motorización para la Argentina.

¿Viene la Berlingo europea?

Stellantis no confirmó el reemplazo de la Citroën Berlingo argentina, pero una de las posibilidades es que llegue la Berlingo europea.

Este modelo corresponde a una generación mucho más tecnológica y de calidad que la argentina. Su llegada significaría un salto de calidad (y, posiblemente, de precio) para el nombre Berlingo a nivel local.

Fuente: Agencia DIB

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