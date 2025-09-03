De Argentina para la región: Toyota inició la exportación de Hiace a Brasil.

Toyota Argentina inició la exportación de la van Hiace a Brasil , el principal mercado de vehículos de América Latina. A partir de este mes de septiembre, Toyota do Brasil debuta en el mercado de vans con este modelo que logró posicionarse como un referente dentro de su segmento a nivel mundial: más de 6 millones de unidades vendidas en más de 150 países a lo largo de seis generaciones .

La producción de Hiace en Argentina comenzó en 2024 , en una nueva nave industrial de la planta de producción de Toyota en la localidad de Zárate . Un aspecto clave de este proyecto, según informó la empresa en un comunicado, es “la complementariedad productiva con Hilux y SW4, ya que Hiace comparte con ellos motor y eje trasero, dos componentes fundamentales” .

Con otra puesta a punto, HIACE está equipada con el mismo conjunto motor-transmisión de Hilux y SW4 (2.8L - 1GD), que “se destaca por su confiabilidad y aplomo frente a cualquier situación”. Hiace “se distingue por su versatilidad, confort y seguridad, combinando la reconocida confiabilidad de los vehículos Toyota con atributos que caracterizan a la marca: calidad, durabilidad y confianza (QDR, por sus siglas en inglés)”.

La van ofrece “una completa dotación de seguridad con doble airbag frontal, airbag de rodilla para el conductor, control de tracción y estabilidad, y asistente de arranque en pendientes”.

Equipamiento

En materia de confort, la Hiace “incluye aire acondicionado con salidas traseras, control de velocidad crucero, volante multifunción, computadora de a bordo con display de 4,2″ y sistema multimedia con pantalla táctil de 9″. Uno de sus principales diferenciales dentro del segmento es la transmisión automática de 6 marchas, que refuerza la facilidad de manejo y eleva la experiencia de conducción”.

Hiace está fabricada sobre una plataforma autoportante de estructura anular, que le confiere al vehículo “una alta resistencia a la torsión” que asegura “un nivel de performance dinámica superior y durabilidad en todas las condiciones de carga”.

“Toyota es el mayor exportador industrial de Argentina: el 80% de la producción se destina a mercados de América Latina y el Caribe, lo que representa casi el 5% de las exportaciones totales del país. En el primer semestre de 2025, la compañía significó el 51% de las exportaciones de vehículos”, destaca el comunicado en su cierre. (DIB)