miércoles 03 de septiembre de 2025
3 de septiembre de 2025 - 08:57

De Argentina para la región: Toyota inició la exportación de Hiace a Brasil.

Es el tercer modelo producido en el predio industrial de Zárate, junto con Hilux y SW4, con los que comparte motor y eje trasero entre otros componentes.

Por Agencia DIB
Toyota Hiace (6)
Toyota Hiace (2)
Toyota Hiace (1)
Toyota Hiace (3)
Toyota Hiace (4)
Toyota Hiace (5)

Toyota Argentina inició la exportación de la van Hiace a Brasil, el principal mercado de vehículos de América Latina. A partir de este mes de septiembre, Toyota do Brasil debuta en el mercado de vans con este modelo que logró posicionarse como un referente dentro de su segmento a nivel mundial: más de 6 millones de unidades vendidas en más de 150 países a lo largo de seis generaciones.

Más noticias
En julio, el Renault Kwid todavía estaba por debajo de los 20 millones, ahora cuesta $22.160.000

Cuáles son los 10 autos más baratos del mercado y cuánto cuestan
El Aumark 615, un nuevo camión liviano.

Foton renueva su gama de livianos con el Aumark 615

La producción de Hiace en Argentina comenzó en 2024, en una nueva nave industrial de la planta de producción de Toyota en la localidad de Zárate. Un aspecto clave de este proyecto, según informó la empresa en un comunicado, es “la complementariedad productiva con Hilux y SW4, ya que Hiace comparte con ellos motor y eje trasero, dos componentes fundamentales”.

Toyota Hiace (1)

Para los que no paran de moverse

Con otra puesta a punto, HIACE está equipada con el mismo conjunto motor-transmisión de Hilux y SW4 (2.8L - 1GD), que “se destaca por su confiabilidad y aplomo frente a cualquier situación”. Hiace “se distingue por su versatilidad, confort y seguridad, combinando la reconocida confiabilidad de los vehículos Toyota con atributos que caracterizan a la marca: calidad, durabilidad y confianza (QDR, por sus siglas en inglés)”.

Toyota Hiace (3)

La van ofrece “una completa dotación de seguridad con doble airbag frontal, airbag de rodilla para el conductor, control de tracción y estabilidad, y asistente de arranque en pendientes”.

Equipamiento

En materia de confort, la Hiace “incluye aire acondicionado con salidas traseras, control de velocidad crucero, volante multifunción, computadora de a bordo con display de 4,2″ y sistema multimedia con pantalla táctil de 9″. Uno de sus principales diferenciales dentro del segmento es la transmisión automática de 6 marchas, que refuerza la facilidad de manejo y eleva la experiencia de conducción”.

Hiace está fabricada sobre una plataforma autoportante de estructura anular, que le confiere al vehículo “una alta resistencia a la torsión” que asegura “un nivel de performance dinámica superior y durabilidad en todas las condiciones de carga”.

Toyota Hiace (5)

Toyota es el mayor exportador industrial de Argentina: el 80% de la producción se destina a mercados de América Latina y el Caribe, lo que representa casi el 5% de las exportaciones totales del país. En el primer semestre de 2025, la compañía significó el 51% de las exportaciones de vehículos”, destaca el comunicado en su cierre. (DIB)

Temas
Ver más

Cuáles son los 10 autos más baratos del mercado y cuánto cuestan

Foton renueva su gama de livianos con el Aumark 615

¿Europeo o japonés?: dos autos pelean por ser el modelo más vendido en Argentina en 2025

Autos fabricados en Brasil se imponen en el ranking argentino

Multas: cruzar en rojo o circular sin VTV puede costar hasta $1.606.000

BYD desembarca en la Argentina con un esquema inusual para el mercado

Carreras Legendarias: cuarta edición en Campo de Mayo con motores de época

Autos 0km: agosto cerró con una fuerte caída en las ventas y el mercado ajusta sus proyecciones

Renault lanza en Argentina el nuevo Koleos con una preventa exclusiva

El avance imparable de las automotrices chinas en Europa

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Javier Milei y Louis Sarkozy en la entrevista subida al canal de YouTube 21NewsBE. (Captura de video) video

Milei: "El kirchnerismo va a todo o nada, desde destruir el plan económico a intentar matarme"

Por  Agencia DIB