De Argentina para la región: Toyota inició la exportación de Hiace a Brasil.

Toyota Argentina inició la exportación de la van Hiace a Brasil, el principal mercado de vehículos de América Latina. A partir de este mes de septiembre, Toyota do Brasil debuta en el mercado de vans con este modelo que logró posicionarse como un referente dentro de su segmento a nivel mundial: más de 6 millones de unidades vendidas en más de 150 países a lo largo de seis generaciones.
La producción de Hiace en Argentina comenzó en 2024, en una nueva nave industrial de la planta de producción de Toyota en la localidad de Zárate. Un aspecto clave de este proyecto, según informó la empresa en un comunicado, es “la complementariedad productiva con Hilux y SW4, ya que Hiace comparte con ellos motor y eje trasero, dos componentes fundamentales”.
Para los que no paran de moverse
Con otra puesta a punto, HIACE está equipada con el mismo conjunto motor-transmisión de Hilux y SW4 (2.8L - 1GD), que “se destaca por su confiabilidad y aplomo frente a cualquier situación”. Hiace “se distingue por su versatilidad, confort y seguridad, combinando la reconocida confiabilidad de los vehículos Toyota con atributos que caracterizan a la marca: calidad, durabilidad y confianza (QDR, por sus siglas en inglés)”.
La van ofrece “una completa dotación de seguridad con doble airbag frontal, airbag de rodilla para el conductor, control de tracción y estabilidad, y asistente de arranque en pendientes”.
Equipamiento
En materia de confort, la Hiace “incluye aire acondicionado con salidas traseras, control de velocidad crucero, volante multifunción, computadora de a bordo con display de 4,2″ y sistema multimedia con pantalla táctil de 9″. Uno de sus principales diferenciales dentro del segmento es la transmisión automática de 6 marchas, que refuerza la facilidad de manejo y eleva la experiencia de conducción”.
Hiace está fabricada sobre una plataforma autoportante de estructura anular, que le confiere al vehículo “una alta resistencia a la torsión” que asegura “un nivel de performance dinámica superior y durabilidad en todas las condiciones de carga”.
“Toyota es el mayor exportador industrial de Argentina: el 80% de la producción se destina a mercados de América Latina y el Caribe, lo que representa casi el 5% de las exportaciones totales del país. En el primer semestre de 2025, la compañía significó el 51% de las exportaciones de vehículos”, destaca el comunicado en su cierre. (DIB)