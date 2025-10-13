Chery presenta su nueva era en Argentina

La alianza entre Chery, mayor exportador de vehículos de China al mundo, y Grupo Corven inician una nueva etapa en el país. Desde sus orígenes en el sector autopartista, construyó un modelo integral de negocio que articula comercialización y servicio posventa, con red federal de asistencia y soporte técnico especializado.

Leandro Iraola, presidente de Grupo Corven expresó que “poner en marcha oficialmente esta nueva etapa de Chery en Argentina es un logro que nos llena de orgullo y responsabilidad. Hoy vemos cómo un proyecto estratégico de gran magnitud se concreta, con impacto nacional y potencial transformador para la industria”.

De esta forma, Grupo Corven y Chery afianzan una sinergia estratégica que combina la experiencia y la fuerza local del grupo argentino con la tecnología y visión global de la marca china que fortalece la posición de Grupo Corven como referente en materia de movilidad automotriz uniendo desarrollo local, innovación tecnológica y visión estratégica.

Se presentaron una línea avanzada de SUVs, el Nuevo Tiggo 4 Hybrid y el Nuevo Tiggo 7 Pro Hybrid junto con el Tiggo 2 Pro Max y el Tiggo 8 Pro—, todos modelos que incorporan sistemas inteligentes, soluciones de conectividad y equipamiento de última generación. Cada vehículo refleja el equilibrio entre diseño, confort, seguridad y rendimiento, consolidando la esencia de la nueva generación de SUVs Chery.

TIGGO 4 Hybrid, SUV con tecnología súper híbrida

Este sport utility está equipado con un propulsor 1.5 L naftero aspirado de 4 cilindros, que genera 75 kW (100 CV) y 125 Nm de par, al que se suma otro eléctrico que produce 70 kW (94 CV) y 310 Nm. En conjunto entregan una potencia combinada de 120 CV y 260 Nm de par. Cuenta con una caja automática DHT de una velocidad y la tracción es delantera. La alimentación del sistema híbrido se da por una batería CATL de litio de 5,2 Ah (1,8 kWh) y 350 V de tensión.

Permite una autonomía en modo eléctrico de hasta 80 km, mientras la autonomía total máxima total combinada alcanza los 1.000 km con un solo tanque de combustible (según ciclo de mediciones WLTC).

Externamente trae líneas dinámicas reforzando su carácter urbano y deportivo. Con una parrilla imponente con diseño de diamantes metalizados; nuevas ópticas con diseño tipo "ojo de tigre" que incluyen las DRL (las luces son full LED); llantas de aleación bitono de 17”

En su interior un clúster de instrumentos digital y la pantalla multimedia flotante (ambos de 10,25”) con conectividad con Apple CarPlay y Android sin cable, espejos exteriores calefaccionados con ajuste eléctrico, encendido remoto, apertura remota de baúl, asiento con regulación eléctrica para el conductor, cámara con visión HD de 360°, cargador de celulares wireless, sensores de estacionamiento y de lluvia, control de velocidad crucero, 4 puertos USB y climatizador automático bizona con ventilación para las plazas traseras.

El equipamiento de seguridad incluye frenos a discos (ventilados adelante y sólidos atrás) con ABS y EBD, alerta de presión de neumáticos, 7 airbags, anclajes Isofix, controles de estabilidad y de tracción, asistente de arranque en pendiente, asistente de descenso en pendiente, alerta de colisión frontal, frenado automático precolisión, alertas de punto ciego, de mantenimiento de carril y de tráfico cruzado, conmutador automático de luces, control de velocidad crucero adaptativo y limitador de velocidad.

Precio en dólares

Chery Tiggo 4 1.5L HEV Premium: U$S 33.500.

Garantía: 7 años o 150.000 km, baterías garantía de 8 años o 150.000 km

TIGGO 4 Hybrid (4) El interior del TIGGO 4 Hybrid.

TIGGO 7 PRO Hybrid

el SUV para el segmento C, ofrece un equilibrio entre lujo, tecnología de vanguardia y eficiencia energética, cuenta con un sistema híbrido ligero (MHEV) de arquitectura tradicional, ideal para quienes desean iniciarse en la conducción ecológica sin resignar performance ni confort.

externamente irradia el concepto “Life in Motion” de Chery. Su silueta es atlética y elegante, con líneas longitudinales pronunciadas y detalles cromados que le dan un toque diferencial. Posee un frontal sofisticado compuesto por una parrilla prominente con detalles tridimensionales y faros full LED que se integran perfectamente a las líneas de la carrocería. Las llantas de aleación de 18” y los rieles de techo metalizados le dan elegancia.

El interior ofrece un habitáculo ofrecer cómodo, tapizados en cuero, butacas delanteras con regulación eléctrica, cuadro de instrumentos de 12,3”, pantalla táctil para la central multimedia también de 12,3” con conectividad para Apple CarPlay y Android Auto, sistema de audio Sony, techo panorámico, luz ambiente, GPS, conectividad por Bluetooth, cámara 360° de alta definición, cargador inductivo de celulares, sensores de estacionamiento, control de velocidad crucero, climatizador bizona, espejos laterales eléctricos y con desempañador.

Estrena un nuevo motor turbonaftero Acteco de 4 cilindros en línea, 1.5 L y distribución por cadena, que entrega 147 CV (108 kW) a 5500 rpm y 230 Nm de torque a 4000 rpm, acoplado a una Caja automática CVT de 9 cambios simulados y tracción delantera. Se complementa con un sistema eléctrico de 48 voltios compuesto por un generador (BSG) que asiste al impulsor de combustión en los momentos de mayor demanda, como la aceleración, y permite un eficiente sistema Start&Stop.

En seguridad con seis airbags, anclajes Isofix para SRI, frenos a discos (ventilados adelante y sólidos atrás) con ABS y EBD, alerta de presión de neumáticos, controles de estabilidad y de tracción, asistente de arranque en pendiente, asistente de descenso en pendiente, limitador de velocidad y más.

Precio en dólares

Chery Tiggo 7 PRO 1.5 T MHEV Premium: U$S 35.600

Garantía: 7 años o 150.000 km. sistema híbrido8 años o 150 mil kms. (DIB)