Tipos de estores: ¿cuáles son mejores para nuestro hogar?

La variedad de estores que tenemos en el mercado hace que podamos disfrutar de aquel que lo tiene todo para la habitación en la que los queremos colocar. De todos los estilos y colores, sólo habrá que fijarse bien en sus características generales para darnos cuenta del indicado, de ese que quedará perfecto en el rincón nuevo de la casa, en la oficina en la que trabajamos.

Para aquellos que buscan renovar el salón sin hacer grandes obras en el hogar, las ventanas pueden ser el mejor sitio por el que empezar . Hoy, gracias a Internet y el uso que se hace del comercio electrónico, tenemos la oportunidad de tener estores en casa en tu dirección fácilmente, ¿con cuál de todos me quedo?

Lo más complicado de saber los modelos de estores que hay a disposición , puede que sea cómo elegir los tuyos y es que, aunque la oferta de estores sea jugosa, también hace que el comprador dude sobre ese que necesita, sobre el que quedará mejor en la ventana en la que decidió poner el modelo. Valorando determinados puntos que nos pueden ayudar con el cometido, a continuación te dejamos con los más demandados:

Ideales para salones con mucha luz directa , los estores screen están fabricados con un tejido técnico que filtra la luz del sol sin que oscurezca la habitación en la que la hemos colocado. Ofreciendo protección solar, privacidad para los residentes y un ambiente acogedor, nos encontramos con un elemento sencillo que se vende bien y que cada vez cuenta con mayor volumen de adeptos. ¿Serás tú el próximo?

Estores Enrollables

Fáciles de usar y disponibles en muchos tejidos distintos, los estores enrollables son otros de los más utilizados. Bastante demandados en los países nórdicos, igual se pueden ver en la parte del norte de España como en el sur -en las zonas que disponen de costa, sobre todo- Siendo una opción bastante efectiva para salones en los que pasamos mucho tiempo, seguro que tú también quedas encantado con el cambio. ¿Apostamos?

Estores noche y día

Combinando perfectamente franjas opacas y translúcidas con las que podemos regular la entrada de la luz en nuestra casa, los estores noche y día suelen ser bastante prácticos para el salón cuando lo usamos durante las jornadas de sol. Sencillos pero que igualmente pueden ofrecer una decoración única para el sitio en el que se ha puesto, sólo te queda escoger el que más te ha gustado de todos. ¡No dejes pasar el tuyo!

Estores Plegables

Aportando calidez al interior de la casa en la que los hemos colocado, suelen contar con un estilo más rústico, algo más clásico. Los estores plegables, ideales para las casas que están en el campo o la montaña, también se venden bastante y es que, gracias a la resistencia de la que disponen, tenemos la oportunidad de disfrutar de los mismos durante muchos años, con iguales características que en su momento los compramos. ¿Cuándo te haces con el que más te gustó?

¿Dónde podemos hacernos con los mejores estores para nuestro hogar?

Viendo los tipos de estores que más se venden en el mercado, ahora sí podemos hacernos una pequeña idea de cuáles son los que mejor van en las ventanas de la habitación que tenemos libre, en esa a la que queremos dar un look nuevo. Contando (también) con paneles japoneses como una bonita alternativa de decoración, se puede decir que son muchas las alternativas que hay, varias las opciones que tenemos.

