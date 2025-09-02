¿Dónde está ubicada la cafetería Central Perk de la serie de televisión Friends?

La popular serie de televisión Friends Show es una de las comedias más exitosas del mundo por lo que convoca fanáticos diariamente. Una de las atracciones de los fanáticos es el establecimiento de una auténtica cafetería Central Perk , ubicada en el corazón de la ciudad de Nueva York. El mismo está ubicado en la calle Lafayette 199, esquina con la calle Broome, en donde es posible encontrar una cafetería y un museo documentado con una colección histórica de objetos para evocar los recuerdos de la serie. Es el lugar predilecto de quienes aman los tours porque podrán observar algunos de los objetos más populares pertenecientes a la serie de televisión.

En el museo es posible encontrar colecciones de arte que son atribuidos a los principales personajes de la serie, como Rachel, Phoebe, Monica, Ross, Chandler y Joey . Existen diferentes tipos de secciones, las cuales están dedicadas a una o más de las personalidades de la serie. De este modo, todos los turistas tienen la oportunidad de saber cómo era el lugar en donde transcurría su serie favorita. Es importante destacar la importancia de conocer la auténtica cafetería Central Perk, pues muchos seguidores viajan asiduamente a Nueva York para conocerla sin éxito.

Visitar un Central Perk real significa tener la posibilidad de tener una experiencia más directa de cómo es estar en la piel de las estrellas de la serie. Si te encantaba ver cómo Rachel servía sus cafés y se equivocada en los pedidos, deberás ir a visitar este lugar. Además, si tienes suerte, quizás puedas llegar a cruzarte con algunas de las estrellas vivas que suelen frecuentar el lugar. ¿Te imaginas poder tomar una fotografía con tu personaje favorito de Friends? Otra de las cualidades que brinda Central Perk es que hay presentaciones en vivo de las canciones favoritas de la serie que harán revivir algunos capítulos más memorables.

Además, otra de las actividades que podrás disfrutar de Central Perk es tomarte una fotografía que incluye el sofá del programa de televisión entre otros muebles originales. Todo está diseñado para ser la réplica exacta de lo que fue el estudio de grabación del programa. Y por si todo esto fuera poco, hay un televisor que muestra la serie en todo momento. ¡Un mundo de posibilidades para revivir cada detalle de la serie reunidas en la memorable Central Perk!

Una pregunta recurrente que muchos fanáticos se realizan es si la cafetería de Central Perk está en Central Park. Y la respuesta, para la desilusión de muchos, es no. Pero si decides visitar los alrededores de 199 Lafayette St., justo en la esquina con Broomer Street en Nueva York, encontrarás la cafetería en homenaje a la serie. Si quieres venir con amigos o familiares para vivir una de las mejores experiencias de tu vida, no dejes de visitar Central Perk. Sin duda, será una experiencia atractiva y maravillosa, en un lugar en donde siempre fuiste feliz, disfrutando de tus personajes favoritos en cada detalle.

El Show debe continuar

La serie televisiva Friends es una de las más exitosas a nivel mundial, por lo que posee fanáticos alrededor del mundo. A pesar que la serie se grabó, principalmente, en la década de los ´90, aún hoy sigue siendo un éxito. Los fanáticos que pudieron ver la serie cuando estaba vigente y quienes la vieron a destiempo, tienen la oportunidad de disfrutar del escenario que tantas satisfacciones le dieron. Sin duda, el show debe continuar aún hoy a pesar que las grabaciones de la serie ya se sucedieron. Por lo tanto, los fanáticos cuentan con la posibilidad de visitar el Central Perk durante todo el año y con quien prefieran. Al ingresar a la cafetería podrás sentir la presencia de tus personajes favoritos y ver en cada detalle el reflejo de su personalidad. Actualmente, el show debe continuar y podrás disfrutar de todo lo que encontrarás en Central Perk como si fuese que la serie se sigue filmando. ¡Central Perk es sin duda una experiencia inigualable que deberás vivir al menos una vez en la vida si eres un fánatico empedernido de la serie de televisión Friends!