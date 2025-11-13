Buenos Aires, la ciudad más atractiva del mundo

Puerto Madero, en Buenos Aires.

La Ciudad de Buenos Aires fue distinguida como "Most Desirable City in the World" (La Ciudad Más Deseable del Mundo) en una ceremonia en Londres, Reino Unido, en el marco de la edición número 24 de los premios Wanderlust Reader Travel Awards 2025 que destacan lo mejor de la industria de los viajes

Detrás del Buenos Aires, en esta misma categoría, quedaron la japonesa Tokio y Sidney, en Australia. Con este resultado, la capital argentina logró un ascenso de seis posiciones en relación con el reconocimiento recibido en 2024, cuando se quedó con el séptimo puesto.

"Esta victoria supone un momento significativo para la capital argentina, célebre por su música, su cultura de cafés y su resurgente escena creativa", indicaron desde Wanderlust, considerada la revista de viajes más longeva y de mayor tirada del Reino Unido.

Por su parte, Valentín Díaz Gilligan, presidente de Visit Buenos Aires, señaló: “Este premio celebra la autenticidad de Buenos Aires: una ciudad vibrante, con una identidad cultural única, un patrimonio arquitectónico distintivo, gastronomía de primer nivel reconocida internacionalmente y la calidez característica de los porteños".

Agregó: "Gracias al trabajo estratégico y sostenido del equipo de profesionales que conforman Visit Buenos Aires, la Ciudad sigue consolidándose entre los destinos más destacados del mundo”.(DIB)

