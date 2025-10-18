sábado 18 de octubre de 2025
18 de octubre de 2025 - 15:23

El Papa León XIV evalúa visitar Argentina durante el 2026

Lo reveló el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, tras reunirse con él en el Vaticano. La gira incluiría al país vecino además de Argentina.

El Papa León X con el presidente uruguayo Yamandú Orsi.&nbsp;

El Papa León X con el presidente uruguayo Yamandú Orsi. 

El papa León XIV expresó su deseo de viajar a la Argentina y Uruguay en 2026. Así lo confirmó el presidente uruguayo Yamandú Orsi, quien mantuvo un encuentro con el Pontífice en el Vaticano y aseguró que el líder de la Iglesia Católica planea iniciar el próximo año una gira pastoral por la región.

“La intención la tiene, me quedó claro que el año próximo piensa comenzar con ese peregrinar que suelen realizar los papas”, señaló Orsi en declaraciones a la prensa, luego de la audiencia privada que mantuvo con el Sumo Pontífice.

Según detalló el mandatario, León XIV está considerando retomar el viaje que su antecesor, Francisco, no pudo concretar. “Su predecesor tenía la aspiración de visitar el Río de la Plata, especialmente Buenos Aires, pero no se dio. León quizá lo haga y también le gustaría venir a Uruguay”, explicó.

Expectativa por la visita del Papa

El presidente uruguayo destacó el interés del Papa por acercarse a la región y señaló que “no le queda otra opción que venir, porque la gente lo espera con entusiasmo”.

“En Uruguay hace tiempo que aguardamos una visita papal. Había mucha expectativa con Francisco, por su origen argentino, pero finalmente no ocurrió. Este Papa, en cambio, muestra una clara intención de venir. Veremos cómo se organiza, porque tiene todo un mundo por recorrer”, agregó Orsi.

De concretarse, el viaje de León XIV marcaría el regreso de un Pontífice al Cono Sur después de varios años y reavivaría el lazo histórico entre el Vaticano y los pueblos del Río de la Plata

