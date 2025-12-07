Senasa: Filipinas habilitó el ingreso de cueros frescos de cerdo desde Argentina para uso industrial

Filipinas habilitó el ingreso de cueros frescos de cerdo para uso industrial provenientes de Argentina. La apertura quedó confirmada luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recibiera la notificación oficial de la Oficina de Industria Animal (BAI) de ese país, que informó la aceptación del Certificado Veterinario Internacional (CVI) con los requisitos para respaldar las exportaciones.

Según informó el Senasa, la aprobación marca el cierre de un proceso de negociaciones iniciado en septiembre por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el propio organismo sanitario y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante esos intercambios técnicos se acordaron las condiciones sanitarias que debía contemplar el certificado para autorizar los envíos.

Tras revisar el contenido del CVI, el Departamento Nacional de Cuarentena Veterinaria de Filipinas (NVQSD) dio su aval y habilitó a Argentina a exportar pieles frescas de cerdo con destino industrial al país del Sudeste Asiático, lo que abre un nuevo canal de acceso para la producción nacional.

Senasa: apertura de mercados En lo que va de 2025, el Senasa ya certificó más de 17 mil toneladas de productos de origen animal exportados a Filipinas.

