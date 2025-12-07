domingo 07 de diciembre de 2025
7 de diciembre de 2025 - 09:36

Senasa: Filipinas habilitó el ingreso de cueros frescos de cerdo desde Argentina para uso industrial

Lo confirmó el Senasa, que informó la aceptación del Certificado Veterinario Internacional (CVI) con los requisitos para respaldar las exportaciones.

Por Agencia DIB
Cuero de Cerdo

Filipinas habilitó el ingreso de cueros frescos de cerdo para uso industrial provenientes de Argentina. La apertura quedó confirmada luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recibiera la notificación oficial de la Oficina de Industria Animal (BAI) de ese país, que informó la aceptación del Certificado Veterinario Internacional (CVI) con los requisitos para respaldar las exportaciones.

Más noticias
Jamón, un manjar para los argentinos. 

Argentina suspende las importaciones de chorizos y un jamón de España
El Ministerio de Desarrollo Agrario hizo entrega de los plantines.

La Provincia destacó en Marcos Paz el avance del Programa Huerta Urbana Bonaerense

Según informó el Senasa, la aprobación marca el cierre de un proceso de negociaciones iniciado en septiembre por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el propio organismo sanitario y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante esos intercambios técnicos se acordaron las condiciones sanitarias que debía contemplar el certificado para autorizar los envíos.

Tras revisar el contenido del CVI, el Departamento Nacional de Cuarentena Veterinaria de Filipinas (NVQSD) dio su aval y habilitó a Argentina a exportar pieles frescas de cerdo con destino industrial al país del Sudeste Asiático, lo que abre un nuevo canal de acceso para la producción nacional.

Senasa: apertura de mercados

En lo que va de 2025, el Senasa ya certificó más de 17 mil toneladas de productos de origen animal exportados a Filipinas.

Temas
Ver más

Argentina suspende las importaciones de chorizos y un jamón de España

La Provincia destacó en Marcos Paz el avance del Programa Huerta Urbana Bonaerense

La dueña de una empresa láctea bonaerense reveló chats privados con Javier Milei

Se generaliza el pedido para que Kicillof dé otra suba salarial, tras el OK al endeudamiento

25 de Mayo: el ministro Javier Rodríguez dialogó con productores sobre la asistencia ante las inundaciones

Varias empresas impulsan suspensiones o adelanto de vacaciones frente a la crisis

Argentina vuelve al mercado de deuda con un bono a cuatro años y tasa del 6,5%

ARBA suspende a agentes de recaudación que retuvieron más de $100 millones y no los ingresaron al fisco

El Gobierno definió el valor del salario mínimo para los próximos 10 meses

¿Qué hay detrás de las tasas más insólitas de la provincia: al metegol y a los sótanos?

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El efectivo de la Policía de la Ciudad fue detenido por la Policía de la Provincia.

Morón: detienen a un policía de la Ciudad que mató a un joven después de un incidente vial