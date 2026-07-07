martes 07 de julio de 2026
7 de julio de 2026 - 13:52

Paritarias: provincia repitió la oferta de suba salarial de 7% en dos cuotas, y ATE la puso a consideración

El gobierno repitió el esquema que le había presentado a los docentes. ATE lo llevó a consideración de sus bases, lo cual es un indicio de que podríanaceptarlo.

Por Agencia DIB
La discusión paritaria docente, sin novedades.&nbsp;

La discusión paritaria docente, sin novedades. 

El gobierno bonaerense repitió a los empleados públicos de la administración central la misma oferta de aumento salarial que le hizo a los docentes -5% para julio y 2% para agosto-, y una de las centrales principales, la Asociación de Empleados del Estado (ATE), ya anunció que la pondrá a consideración de sus bases.

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La provincia armó la reunión con los estatales -ley 10.430- en modo virtual y reiteró el ofrecimiento 7% respecto de los sueldos de junio, que habían incorporado la última cuota del entendimiento anterior, el 9,3% que se había acordado a principios de año. Además, también en este caso asumió el compromiso de una nueva reunión en septiembre.

ATE fue la primera de las centrales presentes en adelantar que someterá el esquema a sus bases, lo cual es un indicio de que podría haber un entendimiento. Lo mismo habían hecho ayer las organizaciones del Frente de Unidad Gremial Docente (FUGD). La semana pasada, cuando el gobierno ofertó 2,5% solo para julio, la propuesta había sido rechazada de plano, sin análisis.

El gobierno viene advirtiendo, en todas las reuniones que realiza con los gremios, la situación de estrechez fiscal que viene enfrentando, por la que apunta al gobierno nacional en un doble sentido: por los recortes a las transferencias de fondos no automáticos y por el impacto de la caída de la recaudación, que a su vez achica la coparticipación.

Claudio Arévalo, secretario general de ATE, se hizo eco de ese reclamo y valoró que “pese al ajuste que viene haciendo Milei”, el gobierno de Kicillof “demuestra que se pueden seguir haciendo esfuerzos”. Pero a la vez, recordó que “necesitamos recomponer el salario”. Pidió también avanzar en el pase a planta permanente de 14 mil empleados “precarizados”.

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