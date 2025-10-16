jueves 16 de octubre de 2025
16 de octubre de 2025 - 18:51

La sobreoferta de pollo hizo desplomar el precio: 2.000 pesos el kilo en supermercados

Por el brote de gripe aviar de agosto, que ya ha sido superado, se paralizaron las exportaciones de pollo y el precio interno se derrumbó. Cayó el consumo de carne vacuna y porcina.

Por Agencia DIB
Un kilo de cuadril en oferta cuesta diez mil pesos, el equivalente a 5 kilos de pollo.
El brote de influenza aviar detectado durante agosto en la provincia de Buenos Aires paralizó las exportaciones y produjo una sobreoferta de pollo en el mercado interno provocando una baja en el precio en supermercados y un alza del consumo.

Argentina recupera el estatus de país libre de influenza aviar y vuelve a exportar
La ventas mayoristas, más caras.

Como ejemplo el precio del kilo de pollo entero en la cadena Coto se ofrece a $1.999 mientras que el kilo de cuadril en el mismo supermercado está a 9.400. Otras cadenas también tienen promoción en el pollo: Vea, a $2.300 el kilo; Día, $2.600, y Carrefour, $2.700.

La situación es aprovechada por los consumidores pero afecta de lleno a los productores y empresas que vienen registrando pérdidas millonarias en las últimas semanas al no poder realizar los envíos al exterior normalmente.

De pollo somos

El productor avícola, Carlos Gallardo, manifestó en diálogo con Radio Rivadavia que “venimos hace 40 días con una sobreoferta de carne aviar al mercado que trae aparejado un quebranto de alrededor del 40%”, lo que significa que “estamos trabajando un 40% por debajo del costo para poder palear con todos los volúmenes de producción que estaban lanzados a campo con destinos de exportación y hoy necesariamente tiene que ser volcados al mercado interno. Entonces, el pollo desplazó a la carne vacuna y porcina convirtiéndose en la primera opción”.

A principios de octubre, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) reactivó las exportaciones de productos aviares tras cerrar el brote de influenza en aves de granjas comerciales y restituir el estatus sanitario. Sin embargo, los productores todavía sufren los efectos de dicha restricción por la gran cantidad de stock acumulado. (Con información de Noticias Argentinas)

