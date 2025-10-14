martes 14 de octubre de 2025
14 de octubre de 2025 - 16:17

La actividad económica cayó 1,8% en la Provincia

Lo marca el indicador PulsoPBA, que elabora el Banco Provincia. Se refiere al tercer trimestre. Podría anticipar una tendencia nacional.

Por Agencia DIB
La actividad económica en la Provincia, en retroceso. 

Según el nuevo indicador PulsoPBA, que elabora el Banco Provincia, la actividad económica bonaerense registró en este tercer trimestre del año una caída promedio de -1,8% respecto del trimestre anterior, neutralizando el incremento de 1,7% observado durante el segundo del año.

El informe de Banco, que presentó el indicador propio Pulsar en agosto, implica que la economía de la Provincia puede entrar en recesión, y que el dato puede anticipar lo que ocurre a nivel Nacional.

En la dinámica mensual, si bien el índice de Banco Provincia exhibió un repunte de 1,5% en septiembre respecto de agosto, este rebote se dio luego de una caída mensual de –1,4% en ese mes y de cuatro meses consecutivos de retroceso que acumularon –3,7% en ese lapso.

En 2025, el crecimiento es apelas del 0.5%

“La actividad de la Provincia de Buenos Aires muestra una ralentización, en línea con el comportamiento de la producción a nivel nacional, evidenciando un pico de actividad dentro del año en abril y un crecimiento acumulado en el 2025 de 0,5%”, aseguraron desde la entidad bonaerense.

El indicador muestra la evolución de la actividad económica bonaerense en tiempo real y se adelanta en un mes a los indicadores oficiales como el estimador mensual de actividad (EMA-PBA). Pero además, por la incidencia de la provincia de Buenos Aires a nivel nacional, refleja con mucha fidelidad la evolución de la economía Argentina.

Un indicador inteligente

PulsoPBA es un indicador desarrollado con Inteligencia Artificial que muestra la evolución de la actividad económica bonaerense sobre la base de más de 1.200 variables diarias generadas por el Banco (consumos, préstamos, exportaciones, pagos y otras transacciones), combinadas con datos oficiales.

La nueva herramienta fue desarrollada por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco en colaboración con el Instituto de Ciencias de la Computación de la UBA, con el apoyo del Ministerio de Economía bonaerense y el Centro Federal de Inversiones

