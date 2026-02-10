martes 10 de febrero de 2026
10 de febrero de 2026 - 16:33

Empujados por las verduras y la carne, los alimentos subieron 4,7% en enero

De acuerdo con el Indec, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en enero una suba del 2,9%, con una variación interanual del 32,4%.

Por Agencia DIB
Inflación según el Indice de Precios al Consumidor.

La inflación volvió a ubicarse en un nivel elevado en el inicio de 2026. Según informó esta tarde el Indec, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en enero una suba del 2,9%, con una variación interanual del 32,4%. El dato confirma que el proceso inflacionario continúa activo y con un ritmo que sigue siendo alto para una economía que busca estabilizar precios.

La inflación del mes de enero en CABA volvió a subir, como en los últimos diez meses.

La inflación en CABA se aceleró al 3,1% en enero, la mayor alza en 10 meses
Marco Lavagna será reemplazado en el Indec por Pedro Lines.

La salida de Marco Lavagna del Indec: lo reemplaza su número 2 y por ahora no habrá cambio de metodología

La división que más presionó fue “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, con un incremento del 4,7%, seguida por “Restoranes y hoteles”, que subieron 4,1%. Dentro de los alimentos, se destacaron las subas en verduras, tubérculos y legumbres, con aumentos muy por encima del promedio, además de carnes y productos frescos, que impactan de forma directa en el costo de vida cotidiano.

En contraste, las menores variaciones se observaron en “Educación” (0,6%) y en “Prendas de vestir y calzado”, que incluso mostraron una baja del -0,5%. Sin embargo, estos alivios puntuales no alcanzaron a compensar la presión que ejercieron los alimentos, la gastronomía y algunos servicios básicos sobre el índice general.

Por categorías, los precios Estacionales lideraron los incrementos con un 5,7%, impulsados principalmente por frutas y verduras. El IPC núcleo, que refleja la tendencia de fondo, avanzó 2,6%, mientras que los Regulados subieron 2,4%. Este comportamiento muestra que la inflación no es solo un fenómeno puntual, sino que mantiene un piso elevado incluso cuando se excluyen factores excepcionales.

En el análisis por regiones, el comportamiento fue relativamente parejo, aunque con picos en el Noreste (3,8%), mientras que el Gran Buenos Aires, la Pampeana y la Patagonia rondó el 2,9%.

También se mantuvo la brecha entre bienes y servicios. Los bienes aumentaron 2,8%, mientras que los servicios lo hicieron en 3,1%, empujados por alquileres, comunicaciones y gastos vinculados con el consumo fuera del hogar. En términos interanuales, los servicios ya acumulan subas superiores al 40% en varias regiones, consolidando una presión estructural sobre los hogares.

