El pan en crisis: más de 600 locales cerrados y drástica caída del consumo

Las tradicionales panaderías de barrio atraviesan una caída en el consumo y una crisis que lleva al sector a una encerrona compleja de cara al futuro. Solo en la provincia de Buenos Aires cerraron unos 620 locales desde que asumió Javier Milei .

Así lo indican los números de la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN), que marcan que más de 1700 panadería bajaron las persianas en todo el país , un tercio en el territorio bonaerense. Eso como consecuencia de la caída del consumo de pan a la mitad del que había en 2023 y con una capacidad operativa al 60% en la actualidad.

En ese sentido, el presidente del Centro de Panaderos de Merlo y uno de los principales referentes de la CIPAN, Martín Pinto , indicó que la situación actual obliga a la industria panadera a “operar muy por debajo de su capacidad instalada”. Por ello la producción de productos panificados se redujo a la mitad , lo que hace muy complejo sobrevivir.

“El consumo de pan, un alimento básico y de primera necesidad en la mesa de las familias argentinas, cayó un 50% en el último año y medio ”, detalló el dirigente. Es decir, desde que Milei llegó al poder en diciembre de 2023.

En cuanto a otros productos tradicionales para la gastronomía argentina, como son las facturas, la situación también se agravó mucho más, según Pinto “Se venden un 85% menos. Ya ni siquiera se venden las facturas del día anterior, con un 50% de descuento".

En cuanto a los precios, el kilo de pan se encuentra por encima de los $3000 promedio, mientras que la docena de facturas parten de los $9000, aunque se esperan aumentos en los próximos meses. Es que otra vez los costos, que en dos años subieron hasta un 2000%, volvieron a pegar un salto y eso impactará en el kilo de pan. (DIB)