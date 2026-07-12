domingo 12 de julio de 2026
12 de julio de 2026 - 01:04

Argentina le ganó un partido durísimo a Suiza y juega la semifinal con Inglaterra

La selección terminó de ganarlo en el suplementario. Fue 3 a 1. El miércoles se juaga el pase a la final contra Inglaterra.

Por Agencia DIB
ULTIMO GOL

La selección argentina volvió a meterse entre los cuatro mejores del Mundial. En un partido de enorme desgaste, derrotó 3 a 1 a Suiza en el tiempo suplementario y avanzó a las semifinales, donde enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles, desde las 16, en Atlanta.

Más noticias
Francia y España protagonizarán la final que esperaban todos.

Francia y España exponen sus credenciales en la semifinal más esperada del Mundial
Scaloni, en la conferencia de prensa previa al partido con Suiza. 

Scaloni sorprende y repite equipo para el duelo contra Suiza

Alexis Mac Allister abrió el marcador, Dan Ndoye igualó en el complemento y, cuando el encuentro parecía encaminarse a los penales, Julián Álvarez y Lautaro Martínez sentenciaron la clasificación.

Lionel Messi, que no convirtió por primera vez en esta Copa del Mundo, volvió a ser decisivo con una asistencia y alcanzó el récord histórico de 10 pases de gol en los Mundiales.

Argentina golpeó temprano. A los 9 minutos del primer tiempo, Messi ejecutó un córner desde la izquierda y Mac Allister anticipó para desviar la pelota hacia el segundo palo y establecer la ventaja en la primera que llegaba.

El equipo de Lionel Scaloni cedió terreno y Suiza asumió el control de la posesión, aunque sin demasiada claridad para vulnerar a una defensa que respondió con firmeza.

Cuando el conjunto europeo logró generar peligro, apareció Emiliano Martínez con dos intervenciones decisivas frente a Breel Embolo y Dan Ndoye para sostener la diferencia antes del descanso.

Ver más

Francia y España exponen sus credenciales en la semifinal más esperada del Mundial

Scaloni sorprende y repite equipo para el duelo contra Suiza

Con el corazón, siempre: el homenaje de la Selección a Favaloro para celebrar el pase a cuartos de final

Mundial 2026: entre los 8 equipos que llegaron a cuartos de final, 4 ya fueron campeones

Palo santo, agua bendita y la imagen de la Virgen de Luján en la canillera: los rituales de La Scaloneta

Cuál es la historia detrás del gesto que hizo el DT Hossam Hassan ante el árbitro en Argentina - Egipto

"Quiero ver la cuarta estrella", el himno argentino del Mundial 2026

Mundial 2026: ¿cómo le fue a la Argentina cuando enfrentó a Suiza?

El bahiense Facundo Tello arbitrará el Francia y Marruecos

Catarsis y esperanza: los festejos por el triunfo de Argentina ante Egipto

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Francia y España protagonizarán la final que esperaban todos.

Francia y España exponen sus credenciales en la semifinal más esperada del Mundial

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Argentina le ganó un partido durísimo a Suiza y juega la semifinal con Inglaterra

Argentina le ganó un partido durísimo a Suiza y juega la semifinal con Inglaterra