Argentina le ganó un partido durísimo a Suiza y juega la semifinal con Inglaterra

La selección argentina volvió a meterse entre los cuatro mejores del Mundial. En un partido de enorme desgaste, derrotó 3 a 1 a Suiza en el tiempo suplementario y avanzó a las semifinales, donde enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles, desde las 16, en Atlanta.

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Alexis Mac Allister abrió el marcador, Dan Ndoye igualó en el complemento y, cuando el encuentro parecía encaminarse a los penales, Julián Álvarez y Lautaro Martínez sentenciaron la clasificación.

Lionel Messi, que no convirtió por primera vez en esta Copa del Mundo, volvió a ser decisivo con una asistencia y alcanzó el récord histórico de 10 pases de gol en los Mundiales.

Argentina golpeó temprano. A los 9 minutos del primer tiempo, Messi ejecutó un córner desde la izquierda y Mac Allister anticipó para desviar la pelota hacia el segundo palo y establecer la ventaja en la primera que llegaba.

El equipo de Lionel Scaloni cedió terreno y Suiza asumió el control de la posesión, aunque sin demasiada claridad para vulnerar a una defensa que respondió con firmeza.

Cuando el conjunto europeo logró generar peligro, apareció Emiliano Martínez con dos intervenciones decisivas frente a Breel Embolo y Dan Ndoye para sostener la diferencia antes del descanso.