Desde La Libertad Avanza piden "definiciones" a Kicillof por los incidentes en José C. Paz

El partido La Libertad Avanza exigió hoy al gobernador Axel Kicillof “definiciones” sobre los incidentes que se produjeron durante la asunción de concejales en José C. Paz, a los que calificaron como “ un ataque cobardemente organizado desde el oficialismo local ”, en referencia a la fuerza que liberado el intendente Mario Ishii, a punto de jurar como senador provincial.

En un comunicado, los libertarios dijeron que el episodio, una serie de peleas a golpes de puño y patadas entre militantes dentro y fuera del Concejo, del que ayer dio cuenta DIB ; un ataque cobarde organizado desde el oficialismo local y provincial para intimidar a quienes vienen a cambiar las cosas”.

LLA afirmó que la violencia se produjo cuando militantes se disponían a participar de la asunción de sus concejales y cuestionó que “cuando La Libertad Avanza crece y desafía privilegios, el kirchnerismo se siente acorralado y responde con violencia física y verbal”.

Exigencia a la justicia

El comunicado exigió que la Justicia actúe “de inmediato contra los responsables políticos y materiales ” y advirtió que no permitirá que “el Estado se use para perseguir a la oposición”. El partido sostuvo que “la violencia no nos va a amedrentar” y que el episodio “deja en evidencia que el kirchnerismo perdió el control y el relato”.

De acuerdo con la información difundida, las víctimas fueron identificadas como David, de 39 años, con fractura de mandíbula y costilla y pérdida de dientes; Benjamín, de 16, tirado al piso y pateado; Romina, de 39, arrastrada del cabello y golpeada; Francisco, de 17, golpeado cuando intentó frenar la agresión a un familiar y apuntado con un arma por un policía municipal; Mery, de 17, golpeada, rasguñada y escupida; un gendarme con fractura de nariz que no quiso identificarse por temor a represalias; y Claudia, jubilada y docente, herida tras recibir el impacto de sillas.