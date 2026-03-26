jueves 26 de marzo de 2026
26 de marzo de 2026 - 15:32

Adorni, sonriente con Bullrich y Mahiques, busca salir de la polémica

El jefe de Gabinete se mostró con la senadora y el ministro de Justicia en su red social X, ya que luego de la incómoda conferencia de prensa que dio el miércoles, intenta salir del ojo de la tormenta mediática que lo tiene como protagonista hace semanas.

Por Agencia DIB
La senadora Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete Manuel Adorni. (X/@madorni)

La senadora Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete Manuel Adorni. (X/@madorni)

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se abrió del malestar que generó la su conferencia de prensa del miércoles, que reavivaron los rumores de una posible salida del Gobierno, y se mostró en redes sociales sonriente y activo junto a la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

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También recibió al flamante ministro de Justicia, Juan Mahiques, con quien conversó sobre el envío de los pliegos de unos 60 jueces al Congreso de la Nación.

“Junto a Patricia Bullrich con quien conversamos acerca de la agenda legislativa que se viene y sobre muchos temas más. Genia total”, escribió el exvocero presidencial en su cuenta de X.

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La líder del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado devolvió elogio y mostró su apoyo y hasta contención a Adorni, que ha pasado unas semanas convulsionadas. “Se viene el primer paquete de reformas que anunció el Presidente en la apertura de sesiones y que explicó ayer el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina. ¡Vamos, Manuel!”, sostuvo, como una arenga.

La agenda del jefe de Gabinete seguirá este jueves con reuniones con los ministros de Capital Humano, Sandra Pettovello, y del Interior, Diego Santilli.

En la jornada previa, tras la conferencia de prensa, se reunió con los demás integrantes del Gabinete, con quienes también se fotografió y compartió las imágenes en su perfil de X, para mostrar el respaldo de los funcionarios que coordina.

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Apoyo

Más allá de la polémica que gira alrededor de Adorni por sus viajes a Punta del Este y Nueva York y por una casa en un country no declarada entre su capital, el exvocero presidencial cuenta con el apoyo incondicional de los hermanos Javier y Karina Milei.

El impacto sobre la credibilidad del Gobierno aún no es determinante, ya que luego de estar en el ojo de la tormenta, es posible que la inestabilidad se disipe y el núcleo duro de votantes del Gobierno siga intacto.

Fuente: Agencia DIB

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