Adorni, sonriente con Bullrich y Mahiques, busca salir de la polémica

El jefe de Gabinete , Manuel Adorni , se abrió del malestar que generó la su conferencia de prensa del miércoles, que reavivaron los rumores de una posible salida del Gobierno, y se mostró en redes sociales sonriente y activo junto a la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich .

El Gobierno anunció fondos para las Fuerzas Armadas y el envío de pliegos judiciales al Senado

"La ignorancia es atrevida": los posteos de Javier y Karina Milei en respaldo de Adorni

También recibió al flamante ministro de Justicia, Juan Mahiques , con quien conversó sobre el envío de los pliegos de unos 60 jueces al Congreso de la Nación.

“Junto a Patricia Bullrich con quien conversamos acerca de la agenda legislativa que se viene y sobre muchos temas más. Genia total”, escribió el exvocero presidencial en su cuenta de X.

La líder del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado devolvió elogio y mostró su apoyo y hasta contención a Adorni, que ha pasado unas semanas convulsionadas. “Se viene el primer paquete de reformas que anunció el Presidente en la apertura de sesiones y que explicó ayer el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina. ¡Vamos, Manuel! ”, sostuvo, como una arenga.

Se viene el primer paquete de reformas que anunció el Presidente @JMilei en la apertura de sesiones y que explicó ayer el Jefe de Gabinete @madorni . Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina. ¡Vamos, Manuel! pic.twitter.com/lZWB6LypXq

La agenda del jefe de Gabinete seguirá este jueves con reuniones con los ministros de Capital Humano, Sandra Pettovello, y del Interior, Diego Santilli.

En la jornada previa, tras la conferencia de prensa, se reunió con los demás integrantes del Gabinete, con quienes también se fotografió y compartió las imágenes en su perfil de X, para mostrar el respaldo de los funcionarios que coordina.

Embed Nos reunimos con el Ministro de Justicia de la Nación Juan Mahiques. Conversamos sobre todos los temas de gestión y del envío de pliegos al Congreso de la Nación. Fin. pic.twitter.com/zNCHH0TcRX — Manuel Adorni (@madorni) March 26, 2026

Apoyo

Más allá de la polémica que gira alrededor de Adorni por sus viajes a Punta del Este y Nueva York y por una casa en un country no declarada entre su capital, el exvocero presidencial cuenta con el apoyo incondicional de los hermanos Javier y Karina Milei.

El impacto sobre la credibilidad del Gobierno aún no es determinante, ya que luego de estar en el ojo de la tormenta, es posible que la inestabilidad se disipe y el núcleo duro de votantes del Gobierno siga intacto.

Fuente: Agencia DIB