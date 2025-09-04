jueves 04 de septiembre de 2025
4 de septiembre de 2025 - 12:32

Según una encuesta, la salud es el principal motor de los argentinos a la hora de ir al gimnasio

El dato surge de un informe elaborado por Mercado Fitness, a partir de un relevamiento entre 8.503 usuarios de gimnasios, clubes y estudios en toda la Argentina.

El fitness es tendencia en Argentina, y bajo esta premisa fue que se que confeccionó el informe “¿Qué quiere el cliente?”, donde la salud emergió como la prioridad para el 29% de las mujeres y para el 27,2% de los hombres.

Guillermo Vélez, responsable del informe y organizador de la exposición Mercado Fitness 2025, destacó que “mientras que los hombres se orientan con mayormente hacia el rendimiento físico y deportivo, las mujeres tienden a priorizar la estética”. La categoría mejorar estado físico / resistencia obtuvo diez puntos porcentuales más entre los primeros (25,8%) que entre las segundas (15%); y la opción tonificar y definir fue elegida por el 24,3% de las mujeres, cuando entre los hombres el porcentaje fue de 16,7%.

Por edades, el panorama también varía: entre los menores de 25 años, entrenar para mejorar la apariencia y el desempeño deportivo alcanza al 53%, y solo el 17,7% lo hace por salud. En mayores de 50 años, mejorar la salud es lo más elegido (39,4%).

Atractivos

El estudio también revela qué hace atractivo a un gimnasio. La cercanía es determinante: el 45,75% elige según ubicación; luego aparecen equipamiento (30,8%), horarios (23,88%) y tarifas/promociones (17,52%). En cuanto a entrenamiento, el uso de peso libre lidera tanto en hombres (56,07%) como en mujeres (42,48%), seguidos por máquinas de musculación. Las mujeres diversifican más, con pilates y clases colectivas, mientras que mayores de 50 años optan por funcional, pilates y natación.

Argentina es el país con mayor penetración de la cultura fitness en Latinoamérica: 7,8% de la población practica actividades en gimnasios, clubes o estudios, porcentaje que asciende a 8,9% sumando pilates o yoga. Esto se verá reflejado el fin de semana en Mercado Fitness | Nutrition & Sport Expo, que se realiza el 6 y 7 de septiembre en Costa Salguero. Allí se desarrollarán actividades, charlas y capacitaciones orientadas a desplegar el potencial de un rubro que cada día pisa más fuerte. (DIB)

