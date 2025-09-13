sábado 13 de septiembre de 2025
Prevención de enfermedades cardiovasculares: hábitos, cuidados esenciales y primeros auxilios

Comer mejor, moverse más y dejar el cigarrillo: tres pasos simples que pueden salvar millones de vidas al año y mantener el corazón en buen estado.

Por Agencia DIB
La enfermedad cardiovascular (ECV) es la principal causa de muerte en el mundo. De manera combinada, las condiciones que afectan al corazón o a los vasos sanguíneos (ataque cardíaco, ataque cerebrovascular e insuficiencia cardíaca) provocan la muerte de 18 millones de personas cada año. La mayoría de estas muertes ocurren en países de medios y bajos ingresos.

El 80% de las muertes prematuras por ECV se pueden prevenir haciendo pequeños cambios en nuestro estilo de vida: alimentación equilibrada, ejercicio y control del estrés. Así, podemos controlar mejor la salud de nuestro corazón y vencer las enfermedades cardiovasculares”, señaló la doctora Valeria El Haj, directora médica nacional de OSPEDYC.

Hábitos saludables

Entre las costumbres que podemos adquirir o cambiar para garantizar la salud del corazón, están las siguientes:

  • Alimentación sana y completa: alimentación equilibrada, consumir alimentos con Omega 3 (pescados), controlar el nivel de colesterol (grasas animales), bajar contenido de sal (sodio) en la dieta y reducir el consumo de alcohol.
  • Actividad física: el ejercicio físico aporta múltiples beneficios para la salud cardiovascular, ya que ayuda a mejorar los factores de riesgo y la función del endotelio, lo que se traduce en una menor probabilidad de desarrollar enfermedades cardíacas y de reducir la mortalidad. Los individuos físicamente activos tienen menores niveles de presión arterial, mayor sensibilidad a la insulina y un perfil lipídico más favorable. También se han demostrado efectos cardíacos positivos, con mejoramiento de la función cardíaca y reducción de la frecuencia cardíaca basal y del desarrollo de arritmias, cambios conocidos como “corazón de atleta”. Quince minutos de ejercicio al día disminuyen en un 14% la tasa de muerte por cualquier causa.
  • Abandono del tabaquismo: evitar el consumo de tabaco ayuda a no sufrir un infarto de miocardio. Los fumadores corren más riesgo de presentar episodios cardiovasculares agudos a una edad temprana que los no fumadores.

Éstos son ejes básicos y fundamentales para reducir los riesgos cardiovasculares, que ayudan a mantener registro de tensión arterial en valores normales, disminuir el perímetro abdominal, mantener valores de colesterol “malo” LDL bajos y mejorar el colesterol “bueno” HDL.

Emergencias

Ahora bien, además de la prevención, resulta fundamental estar preparados para actuar frente a una emergencia. “La cadena de vida es la secuencia de acciones que aumentan las chances de supervivencia ante un paro cardíaco. Comienza con el reconocimiento de los síntomas y la activación del sistema de emergencias, continúa con una RCP de alta calidad, sigue con la desfibrilación temprana mediante el uso de un Desfibrilador Externo Automático (DEA) y finaliza con la atención médica avanzada”, explicó El Haj.

rcp

RCP en adultos

  1. Sin ponerte en riesgo, ubicá a la persona en el piso boca arriba, asegurándote de que no haya obstrucción de la vía aérea.
  2. De rodillas y de manera perpendicular a la persona, posicioná la base de una mano en el centro del pecho y la otra mano encima de la primera.
  3. Con los brazos firmes y los hombros sobre el nivel de las manos, realizá compresiones de unos 5 cm de profundidad (100 por minuto) dejando que el tórax vuelva a su posición normal entre una y otra comprensión, de ser posible utilizá un DEA.
  4. Continuá realizando las compresiones sin interrupciones hasta que llegue el servicio de emergencias médicas y comience a practicar resucitación cardiopulmonar avanzada y cardiodesfibrilación.
  5. Deben realizarse dichas maniobras hasta el arribo de la ambulancia o hasta que el paciente recupere el pulso o la conciencia.

Maniobra de Heimlich

En casos de atragantamiento en personas adultas, aprender cómo realizar la maniobra de Heimlich puede hacer la diferencia. Cuando una persona se atraganta y no puede respirar, hablar o toser, es momento de actuar rápido:

  1. Ubicate detrás de la persona y rodeá su abdomen con ambos brazos.
  2. Cerrá un puño y colocá la base del mismo justo por encima del ombligo, en la boca del estómago (zona del epigastrio).
  3. Sujetá el puño con la otra mano y realizá movimientos firmes y rápidos hacia adentro y hacia arriba, como si intentaras levantar a la persona.
  4. Repetí las compresiones hasta que el objeto sea expulsado y la persona pueda volver a respirar.

Maniobra de Heimlich en caso de estar solo

Si aún pasa aire, intentá toser con fuerza para expulsar el objeto. Si no lo lográs, colocate de pie y presioná firmemente tu abdomen contra un objeto fijo y resistente como el respaldo de una silla, una mesa o una mesada. Apoyá la zona justo por encima del ombligo y realizá empujones repetidos hacia adentro y hacia arriba.

Si la persona pierde el conocimiento, debe colocarse en el piso y comenzar inmediatamente con RCP mientras llega el servicio de emergencias.

La importancia de saber cómo actuar ante una emergencia cardíaca o un atragantamiento radica en que, con simples maniobras realizadas a tiempo, se puede salvar una vida. Conocer la técnica correcta, mantener la calma y activar la cadena de supervivencia son pasos fundamentales. Es una responsabilidad compartida: cada uno de nosotros puede marcar la diferencia en esos segundos que resultan decisivos”, finalizó la doctora Débora Vizcaíno, directora médica de Acudir Emergencias Médicas. (DIB)

