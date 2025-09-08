lunes 08 de septiembre de 2025
8 de septiembre de 2025 - 19:33

"Chau Pucho": el programa con acompañamiento profesional para dejar de fumar

Esta iniciativa de LALCEC comienza el próximo 9 de octubre y ya se puede reservar cupo.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Fumar aumenta el riesgo de contraer cáncer de pulmón de 5 a 10 veces.&nbsp;

Un informe pone en duda la inocuidad de los edulcorantes para las funciones cerebrales.

Edulcorantes artificiales: una dulce amenaza para el cerebro

Edición impresa - del 5 al 11 de septiembre

El tabaquismo es una enfermedad crónica causada por la adicción a la nicotina y la exposición permanente a más de 7.000 sustancias químicas, tóxicas y cancerígenas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la primera causa de muerte en los países desarrollados y la principal causa de años de vida perdidos, o vividos con discapacidad.

En Argentina el tabaquismo mata 40.000 personas por año. La nicotina es la sustancia encargada de provocar dependencia, pero también tiene muchos otros químicos nocivos para la salud, como el benceno, el monóxido de carbono, metales y plaguicidas, por mencionar algunos. Cuando no se fuma, o se deja de fumar, dejamos de exponernos a estos químicos y en pocos días comienzan a notarse los beneficios: mejora la circulación sanguínea y la función pulmonar, disminuye la tos y las dificultades para respirar, etc.

El consumo de tabaco genera tres formas de dependencia:

  • Física: provocada por la nicotina, responsable del síndrome de abstinencia.
  • Psicológica: fumar se asocia a diferentes situaciones cotidianas y dificulta cambiar esta relación.
  • Social: para muchas personas sigue siendo un imperativo social.

Además, fumar aumenta el riesgo de contraer cáncer de pulmón de 5 a 10 veces y está vinculado con el cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, estómago, páncreas, cérvix, riñón y vejiga, así como con las leucemias mieloides agudas. Pero dejar de fumar no previene sólo la posibilidad de contraer cáncer, sino también disminuye el riesgo de contraer muchas otras enfermedades relacionadas con el tabaquismo pasivo en los niños, como la otitis y enfermedades respiratorias como el asma. Además, disminuye las probabilidades de sufrir impotencia, infertilidad, partos prematuros y abortos.

“Chau Pucho” propone un abordaje integral, que combina herramientas prácticas, apoyo emocional y seguimiento profesional. Se desarrolla en 7 encuentros presenciales, semanales y en formato grupal, con cupos reducidos de entre 10 y 15 personas para garantizar una atención cercana y personalizada.

¿Qué incluye "Chau Pucho"?

  • Entrevista psiquiátrica inicial para evaluar tu situación.
  • Acompañamiento médico durante todo el programa.
  • Apoyo psicológico con enfoque conductual y motivacional.
  • Técnicas de relajación para manejar el estrés y el craving.
  • Seguimiento post programa con controles médicos.

El cuidado integral de la persona siempre es una medida saludable, atendiendo los distintos aspectos que pueden generar daños en la salud, y que en ocasiones encontramos barreras para resolverlos. Hoy hay dispositivos que nos pueden acompañar para vencer barreras y cuidar integralmente nuestra salud.

El programa se inicia el próximo 9 de octubre, es arancelado a un costo accesible y se realizará los días jueves a las 15. Quiénes estén interesados en dejar de fumar, puede sumarse a esta edición de "Chau Pucho" completando el siguiente formulario: Formulario_Chau_Pucho.

El consumo de tabaco genera formas de dependencia f&iacute;sica, psicol&oacute;gica y social.&nbsp;

Acerca de LALCEC

La Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) es una organización de la sociedad civil creada el 22 de julio de 1921 por la señora Helena Larroque de Roffo.

Su misión es trabajar para reducir la incidencia y mortalidad del cáncer en la comunidad, mientras brinda apoyo integral a los que ya lo tienen el diagnóstico y a sus cuidadores. Su sede central está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuenta con más de 100 representaciones en todo el país con las que se trabaja de manera mancomunada para alcanzar su misión. (DIB)

