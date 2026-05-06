Incorporaron el cáncer y la enfermedad renal crónica al sistema nacional de vigilancia epidemiológica

El cáncer constituye la principal causa de muerte por enfermedad entre los 5 y los 59 años.

El Ministerio de Salud de la Nación informó que actualizó el Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control de Eventos de Notificación Obligatoria para incorporar al cáncer y la enfermedad renal crónica al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) . La medida busca “ mejorar la capacidad de detección, monitoreo y respuesta sanitaria frente a enfermedades prioritarias” , se informó.

La norma se oficializó mediante la Disposición 1/2026 del ministerio. El Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control de Eventos de Notificación Obligatoria (ENO), en tanto, es “ una herramienta estratégica que establece los lineamientos de la vigilancia epidemiológica de acuerdo a la realidad sanitaria actual”. La nueva edición incorpora por primera vez al cáncer y a la enfermedad renal crónica (ERC) al SNVS 2.0, “fortaleciendo así la capacidad del sistema sanitario de monitorear, analizar el comportamiento y definir políticas de prevención y abordaje de estas enfermedades”.

En lo que refiere al cáncer, se espera que la incorporación permita integrar la notificación de casos provenientes del Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA), el Registro Institucional de Tumores de Argentina (RITA) y los Registros de Cáncer de Base Poblacional (RCBP). La medida busca “fortalecer la identificación de patrones de incidencia y mortalidad, mejorar la planificación sanitaria y optimizar la organización de la red asistencial oncológica en todo el país”.

Actualmente, el cáncer constituye la principal causa de muerte por enfermedad entre los 5 y los 59 años y la segunda causa de muerte en la población general. Los cambios epidemiológicos y demográficos registrados en las últimas décadas han incrementado tanto su incidencia como su impacto sanitario. La incorporación al SNVS permitirá consolidar información estratégica para el monitoreo de la enfermedad, la evaluación de políticas sanitarias y la planificación de estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento.

ERC

Por su parte, la enfermedad renal crónica (ERC) es una patología no transmisible que viene creciendo de manera sostenida en Argentina y en el mundo, principalmente por el envejecimiento poblacional y el aumento de enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad.

La incorporación de la ERC al sistema de vigilancia en todos sus estadíos permitirá mejorar la identificación y seguimiento de los pacientes, especialmente aquellos con enfermedad avanzada, fortaleciendo las estrategias de abordaje poblacional y planificación de recursos sanitarios.

Otras actualizaciones

Además de estas incorporaciones, la nueva edición del manual actualiza las definiciones de casos, las modalidades de vigilancia y los criterios de notificación de 152 eventos, organizados en 21 sub categorías priorizadas. Su actualización, aseguró el Ministerio de Salud, fue realizada de manera conjunta por equipos técnicos nacionales, autoridades sanitarias, laboratorios y referentes jurisdiccionales de las 24 provincias.

La actualización del manual permite “adecuar la vigilancia epidemiológica a la emergencia de nuevas enfermedades o situaciones de salud que adquieran especial relevancia en nuestro país”, se destacó.

De esta manera, “el Ministerio de Salud de la Nación busca fortalecer las capacidades del sistema sanitario nacional y jurisdiccional para la detección y monitoreo de los principales problemas de salud que afectan a la población y para generar información estratégica para la formulación y evaluación de políticas sanitarias vigentes basadas en evidencia”.

Fuente: Agencia DIB