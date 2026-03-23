Cómo el sedentarismo y el peso de las mochilas impacta en niños

A prestar atención con el peso de la mochila.

El sedentarismo, la mala postura constante, el uso de pantallas y el peso de las mochilas pueden afectar la salud de la columna durante la escolaridad. La gran mayoría de los niños , de hecho, presenta alteraciones que pueden derivar en problemas y dolores.

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Un informe elaborado por especialistas del Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires (Cokiba) advierte que las malas posturas prolongadas durante la jornada escolar se han convertido en un problema cada vez más frecuente y “complicado” entre niños y adolescentes.

Demasiadas horas en mala posición en los pupitres o asientos, mochilas que excedan los pesos recomendados y el uso intensivo de celulares y computadoras pueden generar alteraciones posturales que deriven en la salud de la columna.

Luciano Davagnino, kinesiólogo y fisiatra del Cokiba, explicó que no existe un número exacto de horas que determine cuándo aparecen los problemas, aunque sí hay situaciones de riesgo. “Más de tres o cuatro horas diarias en posición sedentaria sin pausas empiezan a generar cambios posturales. Por eso es importante interrumpir el tiempo sentado y moverse regularmente”, señaló.

Problemas con las pantallas

Las alteraciones posturales pueden aparecer desde edades tempranas. Según el especialista, los primeros signos pueden observarse entre los 4 y los 6 años, aunque se detectan con mayor frecuencia entre los 6 y los 10 años, coincidiendo con el inicio de la escolaridad.

La etapa donde el problema se vuelve más común es la adolescencia temprana, entre los 10 y los 15 años, cuando el crecimiento acelerado se combina con mayor carga escolar y un uso intensivo de dispositivos electrónicos.

Uno de los factores más importantes es el uso prolongado de pantallas. Esta postura genera lo que se conoce como text neck o síndrome del cuello de texto, provocado por inclinar la cabeza hacia adelante al mirar el celular. “Cuando la cabeza se inclina hacia adelante, el peso que recibe la columna cervical aumenta de forma significativa”, explicó Davagnino.

Alertan que la sobreexposición a pantallas desplaza otras experiencias claves para el desarrollo. Alertan que la sobreexposición a pantallas desplaza otras experiencias claves para el desarrollo.

El peso del equipaje

El peso de las mochilas también influye. Las recomendaciones internacionales indican que no deberían superar el 10% del peso corporal del niño, aunque en muchos casos este límite se supera ampliamente.

Según estudios internacionales, entre el 40% y el 70% de los niños en edad escolar presenta algún tipo de alteración postural, aunque no todos desarrollarán problemas graves.

“Esto no significa que el 70% vaya a desarrollar una patología grave, pero sí que la gran mayoría de los chicos están sometiendo a su columna en crecimiento a cargas inadecuadas durante muchas horas al día, lo cual representa un riesgo acumulativo que no puede ignorarse”, aclaró el profesional.

Los especialistas destacan que la prevención es fundamental. Entre las medidas recomendadas se encuentran realizar pausas activas cada 30 o 45 minutos, fomentar la actividad física y realizar evaluaciones posturales durante el crecimiento. “La mejor prevención es el movimiento. Practicar deportes, bailar o jugar al aire libre ayuda a fortalecer la musculatura y mejorar la postura”, concluyó Davagnino.

Fuente: Agencia DIB