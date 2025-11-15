sábado 15 de noviembre de 2025
15 de noviembre de 2025 - 11:00

Campaña de FACAF contra la venta de medicamentos fuera de las farmacias

Los profesionales advirtieron sobre “las complicaciones que pueden surgir cuando no se tiene en cuenta el criterio profesional del farmacéutico a la hora de adquirir un medicamento”.

Por Agencia DIB
FACAF advierte sobre las complicaciones que supone comprar medicamentos en kioscos, almacenes y otros establecimientos no atendidos por un profesional.&nbsp;

FACAF

Desde la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF), entidad con más de cinco mil farmacias adheridas en todo el país, se lanzó “una fuerte campaña de concientización y orientación” contra la venta de medicamentos fuera de estos establecimientos.

En un comunicado, se destacó que la campaña busca “advertir a la comunidad sobre las complicaciones que pueden surgir cuando no se tiene en cuenta el criterio profesional del farmacéutico a la hora de adquirir un medicamento”.

Falta de asesoramiento

Los profesionales señalaron que “cuando un paciente adquiere un medicamento fuera del ámbito farmacéutico no solo corre el riesgo de recibir productos falsificados, vencidos o mal conservados, sino que además está exponiendo su salud al no recibir el fármaco indicado por falta del asesoramiento de un farmacéutico, quién está preparado profesionalmente para acompañar al paciente, sugerir y garantizar una expensa correcta para que el tratamiento prescripto funcione”.

Continuaron: “Es en la farmacia, donde se controla todo el proceso en la cadena sanitaria, garantizando de esa manera la procedencia y la conservación de los medicamentos, lo que hace una correcta dispensa”.

Complicaciones

“Adquirir productos medicinales fuera de la farmacia puede generar reacciones adversas o directamente que el tratamiento no funcione. Y, en el peor de los casos complicar aún más las enfermedades”, explicaron desde la FACAF.

Y agregaron: “Los farmacéuticos son profesionales preparados para brindar atención segura, información clara y acompañar en cada tratamiento”.

El mensaje de FACAF cerró: “No arriesgues la salud comprando medicamentos en lugares no autorizados. Acudí siempre a tu farmacia de confianza y más cercana”.

