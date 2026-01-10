Campaña "Salvá Tu Piel": este verano podés chequear tus lunares en la costa

La campaña para la prevención del cáncer de piel estará en Mar del Plata, Pinamar y Miramar.

Durante el mes de enero, la campaña Salvá Tu Piel de La Roche-Posay recorre la Costa Atlántica con un camión móvil equipado con consultorios. La iniciativa ofrece chequeos gratuitos de lunares realizados por dermatólogos, sin necesidad de turno y por orden de llegada. La 13° edición comenzó el 1º de septiembre de 2025 y ya superó los 15.000 chequeos presenciales. Proyecta alcanzar a 32 millones de personas a través de acciones educativas en medios y redes sociales.

Las fechas y lugares confirmados donde estará el camión móvil en la Costa, en el rango horario de 11 a 14 y de 15 a 19, son los siguientes:

Pinamar : del 9 al 13 de enero en Av. Arquitecto Jorge Bunge 220.

: del 9 al 13 de enero en Av. Arquitecto Jorge Bunge 220. Mar del Plata : 15 y 16 de enero en Los Molinos (Av. Peralta Ramos 1586), 17 al 20 de enero en La Perla (Plaza España, sobre calle Chacabuco).

: 15 y 16 de enero en Los Molinos (Av. Peralta Ramos 1586), 17 al 20 de enero en La Perla (Plaza España, sobre calle Chacabuco). Miramar: 22 al 26 de enero en Plazoleta de la M, calle 21 y Av. 12. La campaña cuenta con el respaldo de organizaciones como la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) y la Dirección Nacional del Cáncer. Además, incorpora la aplicación de inteligencia artificial SkinVision, que permite el autochequeo de lunares y orienta sobre la necesidad de acudir a un especialista.

Fotoprotección La doctora Marilina Zabalo indicó por su parte: “Hoy, cada vez más la población toma conciencia de la importancia de la fotoprotección durante todo el año, un hábito saludable que disminuye notablemente las posibilidades de desarrollar cáncer de piel. El otro pilar fundamental es el chequeo anual de lunares, que nos permite a los dermatólogos la detección precoz del cáncer de piel, su tratamiento y la curación de la mayoría de las lesiones. La campaña ‘Salvá Tu Piel’ nos ayuda a llegar de forma gratuita a toda la población para realizar este chequeo y promover el cuidado de la piel”.

La campaña Salvá Tu Piel despliega su alcance en todo el país, con actividades en 16 provincias y presencia en más de 79 localidades y barrios. Además de la Costa Atlántica, el recorrido incluye ciudades y regiones de CABA, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Misiones, Salta, Tucumán, Córdoba, Mendoza, Catamarca, La Pampa, Santiago del Estero, San Juan y San Luis. De este modo, la iniciativa busca facilitar el acceso a los chequeos gratuitos de lunares y reforzar la concientización sobre la prevención del cáncer de piel en distintos puntos del territorio argentino. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







