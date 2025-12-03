Un funcionario de Axel Kicillof quiso correr a Cristina Kirchner del PJ y lo echaron del gobierno

El asesor del ministerio de Trabajo bonaerense Eduardo Felipe Vallese realizó una presentación judicial para que se renueva a Cristina Fernández de Kirchner y la jugada del costó caro: terminó el mismo expulsado del Ejecutivo.

“He solicitado la renuncia de Eduardo Felipe Vallese a su cargo de asesor”, anunció el ministro de Trabajo Walter Correa a través de redes sociales, poco después de que se conociese la presentación judicial del ahora ex asesor.

Vallese, afiliado al PJ nacional, se había presentado ante el juzgado de María Romilda Servini, para pedir que remueva a la Expresidenta de la Nación de su cargo partidario. “Su intervención no cuenta con mi aval”, lo cruzó Correa, quien remarcó que bajo su gestión “no hay lugar para librepensadores inorgánicos.

Para cerrar, Correa afirmó que la prisión de Cristina Kirchner es “injusta” y “señaló “en una causa amañada, repleta de irregularidades e impulsada por el poder real”. “La sacaron de la cancha a la dirigente que trabajó por las mayorías, y la oligarquía jamás se lo perdonará”, sentenció.

He solicitado la renuncia de Eduardo Felipe Vallese a su cargo de asesor en @TrabajoPBA, luego de que tomara la decisión inconsulta de pedir al Juzgado Nacional con Competencia Electoral, a cargo de Servini de Cubría, la renuncia de @CFKArgentina a la presidencia del PJ Nacional. — Walter Correa (@waltercorreaok) December 2, 2025

Quién es Eduardo Felipe Vallese

El asesor eyectado de la gestión Kicillof porta un apellido ilustre para la historia del peronismo. Se trata del hijo de Felipe Vallese, quien es considerado el primer desaparecido del movimiento obrero argentino.

Su secuestro fue en 1962, cuando Eduardo tenía unos 3 años, durante el gobierno de facto de José María Guido. En ese momento, Vallese era dirigente de la Juventud Peronista (JP) y se desempeñaba como obrero metalúrgico.

Actualmente, hay agrupaciones bautizadas en honor a Vallese y homenajes en numerosos lugares. De hecho, la última aparición pública de Eduardo como asesor fue en abril de este año junto al ministro Correa en un acto que sirvió para bautizar Sala