Suspenden las clases en varios distritos de la provincia por el temporal

Debido al fuerte temporal y la alerta naranja que rige en gran parte de la provincia de Buenos Aires, varios municipios bonaerenses decidieron suspender el dictado de clases para el turno tarde y vespertino de este martes. La medida preventiva por las malas condiciones climáticas alcanza a los distritos de Tandil, Necochea, Tres Arroyos, Tornquist, San Cayetano y Lobería .

Por su parte, la situación en Mar del Plata es diferente: las autoridades de General Pueyrredon confirmaron que no hay suspensión oficial por la tormenta, pero aclararon que la actividad en muchas escuelas se encuentra afectada hoy por el paro de auxiliares de ATE y la adhesión de Suteba Multicolor , por lo que se recomienda a las familias consultar directamente con cada institución.

En el caso de Necochea , Ecos Diarios informó que luego de un asesoramiento conjunto con Defensa Civil y el Consejo Escolar, las Jefaturas de Gestión Privada y Públicas determinaron la suspensión de clases en el turno tarde en todo el distrito de Necochea, como medida preventiva ante las condiciones adversas.

La decisión se suma a lo ya resuelto en Lobería , donde se habían suspendido las actividades educativas para el turno tarde y vespertino.

Tandil y Tres Arroyos

En tanto, en Tandil las autoridades educativas y de emergencia confirmaron la suspensión de las clases en el turno tarde por las condiciones del clima, luego de que ya se cancelaran en el turno mañana.

La decisión, informa El Eco, fue comunicada de manera conjunta por la Jefatura Distrital de Educación de Tandil, la Jefatura de Región 20 DIEGEP, el Consejo Escolar de Tandil y Defensa Civil Tandil.

Mientras que en Tres Arroyos, según La Voz del Pueblo, “debido a la situación meteorológica que afecta a la región, las autoridades educativas resolvieron suspender el dictado de clases para los turnos tarde, vespertino y noche de hoy, martes 21 de abril, en todos los establecimientos del distrito”. Añaden que “la medida, de carácter preventivo y organizativo, fue anunciada a través de un comunicado oficial emitido de manera conjunta por el Comité Mixto Distrital de Salud y Seguridad y la Jefatura Distrital”.

Fuente: Agencia DIB