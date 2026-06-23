martes 23 de junio de 2026
23 de junio de 2026 - 17:50

Videos, dólares y escándalo mediático: Jessica Cirio entregó su celular y ya fijó domicilio

El objetivo de la medida judicial es comprobar si en el dispositivo de Cirio están los videos donde se ven miles de dólares escondidos.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
El divorcio de Jessica Cirio y Martín Insaurralde en medio de un escándalo mediático y graves sospechas de corrupción y enriquecimiento ilícito.&nbsp;

El divorcio de Jessica Cirio y Martín Insaurralde en medio de un escándalo mediático y graves sospechas de corrupción y enriquecimiento ilícito. 

Jessica Cirio y Martín Insaurralde se casaron en el año 2014.&nbsp;

Jessica Cirio y Martín Insaurralde se casaron en el año 2014. 

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La modelo y entrenadora fitness, Jessica Cirio, entregó su celular a la Justicia y fijó domicilio, tras la medida dictada por el juez Luis Armella en la causa en la que se investiga el presunto enriquecimiento ilícito de su exesposo, Martín Insaurralde, quien se desempeñó como funcionario público desde 2003.

El trámite estuvo a cargo de Claudio Caffarello, abogado de Cirio, quien hizo entrega del dispositivo y las claves de acceso a Gendarmería, que estableció la custodia correspondiente. El objetivo de la medida dispuesta es comprobar si allí están los videos que se viralizaron en los últimos días.

En las imágenes que tomaron estado público, se observa a la mediática grabando con su celular el interior de los cajones del vestidor de la casa que compartía con Insaurralde en el country de San Vicente, donde aparecen decenas de fajos de dólares guardados en bolsas plásticas, debajo de prendas de vestir.

Jesica y Martin
Jesica Cirio y Martín Insaurralde se casaron en el año 2014.

Jesica Cirio y Martín Insaurralde se casaron en el año 2014.

En un comunicado Cirio habló de "maniobras ilícitas"

Tras el conocimiento de los archivos, Armella ordenó allanamientos el domingo 21 de junio en los domicilios de Cirio, donde no se la encontró, y de Elías Piccirillo, su segundo exesposo. Piccirillo está acusado en otras dos causas. No obstante, mostró su celular y permitió su peritaje, el cual dio resultado negativo.

comunicado Cirio

En un comunicado, la también conductora televisiva e influencer había manifestado que el acceso a las grabaciones difundidas "han sido el producto de maniobras ilícitas”. A su vez, en el mismo escrito, sostuvo: “Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”. De este modo, y ante el conocimiento de que terceros tenían los videos, Cirio hizo la denuncia correspondiente.

Fuente: Agencia DIB

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